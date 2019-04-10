國中硬聯／一日兩戰搶16強　三星鏖戰150分鐘淘汰光復

▲陳揚的連續三振幫三星撐過失分危機。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／嘉義報導

107學年度國中棒球聯賽硬式組，10日展開38強淘汰賽，宜蘭縣三星國中克服領先2分被追平的壓力，8局上靠著對手台中市光復國中守備失誤與適時安打，以8比5勝出，欲晉級16強，需要稍晚再擊敗台南市崇明國中。

本屆預賽共38支隊伍晉級淘第二輪的淘汰賽階段，分組第二的球隊，都有面臨一日兩戰的可能性，三星在預賽P組以分組第二晉級，光復則從S組出線，崇明在G組以2勝取得第一的席次晉級。

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三星前3局攻勢連連，首局先馳得點，光復隨即打下2分超前，光復2局拿2分，3局得1分，取得4比2領先，3局下光復就靠陳昱諺安打與魏子傑強迫取分追平比數。

光復曾在6局下有製造大局機會，無人出局攻佔一、二壘，不過三星投手陳揚接連三振掉汪凱威、黃昱誠以及王易聖，讓光復殘壘收場。

悶了4局沒得分的三星，8局上等到機會，1人出局，攻佔一、二壘，張泰宇安打突破僵局，接著靠捕逸再拿1分，洪雋熙投手前滾地球，光復投手陳昱諺傳一壘發生失誤，壘上跑回2分，以8比4超前，光復只再追1分就無力再追。

三星上屆在預賽墊底遭到淘汰，下一戰對手崇明則闖進8強，兩隊當時預賽分在同一組，崇明以14比3輕取三星。