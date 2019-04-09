不斷更新／蘇智傑轟完朱育賢滿貫　統一獅2局3比4桃猿

▲Lamigo桃猿投手史博威。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

Lamigo桃猿20日迎戰統一，史博威對決江辰晏，桃猿要拚中止3連敗，統一挑戰3連勝。

1局上，陳傑憲左外野飛球出局，陳重羽三振，潘武雄保送，蘇智傑揮出右外野兩分彈，本季第3轟，陳鏞基右外野飛球，統一獅取得2比0領先。1局下，陳晨威挨三振，林立游擊滾地球，藍寅倫安打後，林泓育獲得保送，陳俊秀觸身球保送，形成滿壘，這時朱育賢轟出生涯第4發滿貫砲，反超為4比2。

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▲Lamigo桃猿朱育賢單場雙響砲。（圖／記者林敬旻攝）

江辰晏今年擔任獅隊台南開幕戰先發，對戰富邦悍將先發6局無失分奪勝，但接下來對戰中信兄弟5.2局被敲9安，包括2轟，失掉4分皆為責失吞敗，戰績1勝1敗，防禦率3.09。

史博威今年續留桃猿，仍投得掙扎，首場先發對戰中信兄弟，全場只被敲出4支安打，但送出5次保送，最終主投5.2局失2分無關勝敗。第2場出賽對上富邦悍將，挨了6支安打丟6分，投不滿5局就被換下場，目前戰績是0勝1敗，防禦率8.31。

2局上，高國慶保送，唐肇廷安打，鄭鎧文靠野手選擇上壘，統一獅攻佔一、三壘，楊家維右外野高飛犧牲打進帳1分，陳傑憲保送，陳重羽挨第2K。2局下邱丹、林立安打，藍寅倫平飛球形成雙殺無功而返。

▲蘇智傑。（圖／記者黃克翔攝）

統一獅先發打線

1 二 陳傑憲

2 捕 陳重羽

3 指 潘武雄

4 左 蘇智傑

5 三 陳鏞基

6 一 高國慶

7 中 唐肇廷

8 右 鄭鎧文

9 游 楊家維

Lamigo桃猿先發打線

1 右 陳晨威

2 游 林立

3 左 藍寅倫

4 捕 林泓育

5 指 陳俊秀

6 一 陳俊秀

7 二 郭嚴文

8 三 林智平

9 中 邱丹

