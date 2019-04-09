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日職／王柏融戰軟銀　再被三振單場被2K

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▲王柏融戰軟銀鷹。（圖／翻攝自FOX）

▲王柏融戰軟銀鷹。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒日本火腿9日客場出戰軟銀鷹，尋求中止2連敗，火腿台灣野手王柏融9日擔任先發5棒指定打擊DH，在1局上二出局二壘有人，1比0領先時打擊，結果遭到三振。3局上第2次打席，一出局一、二壘有人，同樣是滿球數但選了保送。5局上第3打席遭到三振，單場第2K。

王柏融在5日比賽打出單場3支安打猛打，6日再有2支安打、1次觸身球保送，7日再打出中外野二壘安打，更被故意保送，目前9場比賽有11支安打、3支二壘安打、打擊率3成14。

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他在9日出戰軟銀鷹的比賽，繼續擔任先發5棒，首度在長崎出賽，挑戰連4場安打，面對軟銀鷹先發投手東浜巨。

火腿在1局上無人出局西川遙輝敲出二壘方向內野安打，大田泰示被三振，近藤健太打出左中外野二壘安打，西川遙輝一口氣從一壘跑回本壘得分，中田翔一壘飛球出局，王柏融在滿球數後遭到三振。

3局上火腿無人出局大田泰示打出中外野一壘安打，近藤健介被保送占一、二壘，中田翔被三振後，王柏融在滿球數後選到保送上壘，形成一出局滿壘，淺間大基打成二壘滾地，二壘手傳給游擊，王柏融滑向破壞二壘雙殺，火腿跑回1分。

軟銀鷹在4局下一出局二壘有人，內川聖一中外野安打扳回1分。保送、安打形成滿壘，川島慶三中外野高飛犧牲打送回1分追成平手。

火腿在5局上進攻，近藤健介三振，中田翔中外野飛球出局，王柏融也被三振。

火腿在4月第1周賽事，先在樂天金鷹客場3連敗，到東京巨蛋主場出戰西武獅，5日取勝後6、7日再2連敗，現在是2連敗，3勝5敗1和。

關鍵字： 日職王柏融
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