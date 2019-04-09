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受球團辱憤而離去無緣「終身紅雀人」　普侯斯不後悔轉隊

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▲▼普侯斯（Albert Pujols）。（圖／達志影像／美聯社）

▲普侯斯（Albert Pujols）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

準名人堂球星普侯斯（Albert Pujols）回憶2011年球季結束後跳槽天使，他表示當時那時他覺得紅雀沒有想讓他當「終身紅雀人」，令他相當受傷，所以才忍痛離去，現在回想完全不後悔當初遠離聖路易的決定。

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「我覺得他們當時沒有積極想要讓我繼續當紅雀人，」普侯斯9日接受《ESPN》訪問時說道，「我相信我作出了正確的決定。我不想騙自己，那時候抉擇的時後非常痛苦，我將近一半的職業生涯都奉獻給這城市，給這些球迷。我也想跟基特（Derek Jeter）一樣一輩子只穿一隊的球衣，但現實就是如此。」

普侯斯效力紅雀11年間，2001年拿下銀棒獎、國聯新人王，生涯首度入選全明星，年度MVP票選4，成為大聯盟最強的打者，並獲得「生化人」的美名，接下來的10年也只有2次MVP票選掉出前2，並且在2005、2008、2009年拿下3座MVP，11年間狂掃6座銀棒獎、2座金手套。

就在2011年打擊三圍.299/.366/.541，擊出37發全壘打、99打點，國聯年度MVP票選5的賽季結束後，普侯斯合約到期，他拒絕了紅雀10年2.1億美元（3000萬美元延遲付款）的報價，以10年2.4億美元加盟天使隊。

當時普侯斯的老婆在廣播節目上爆料，紅雀對她31歲的老公開出「羞辱性」的5年報價，這讓他們感到相當的不解，雖然馬林魚開出的價碼與天使差不多，但由於不願在合約中加入交易否決權，最終決定情定天使。

如今普侯斯已經39歲，合約走到第7年，身手已經大不如前，生涯為天使出戰997場比賽，打擊三圍.260/.316/.452。普侯斯現在仍努力在推進生涯數據，2017年成就歷史第9位600轟，上個賽季達成3000安，達成兩個名人堂門檻，昨天則是擊出生涯第3090安，超越鈴木一朗排名歷史第22。

關鍵字： 紅雀普侯斯天使
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