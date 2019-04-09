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恩卡納辛單局2轟　水手前12戰32轟破紀錄

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▲恩卡納辛生涯第二次單局兩轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩卡納辛生涯第二次單局兩轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

恩卡納辛(Edwin Encarnacion)9日對上皇家的比賽中出現罕見的「單局2轟」，水手整場狂炸5發全壘打以13比5擊敗皇家。水手前12場比賽已經轟出32發全壘打，寫下新的大聯盟紀錄。

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恩卡納辛6局上先打出陽春砲貢獻超前分，水手打了一輪恩卡納辛再度站上打擊區敲出3分彈，水手在這局一口氣攻下8分，從原本的4比4平手瞬間取得12比4領先。這是恩卡納辛生涯第二次單局2轟，過去大聯盟超過1次單局2轟的選手僅有A-Rod（Alex Rodriguez）等4人。

水手開季火力強大，12場比賽中有多達11場得分超過5分，而且前12場比賽32轟刷新大聯盟紀錄。上一支能繳出接近此紀錄的球隊為2000年的紅雀，12戰敲了31發全壘打。目前水手戰績不俗拿下10勝2敗。「我們現在進攻火力全場，全員互不相讓，而且好手感就像會傳染一樣。」總教練薩維斯（Scott Servais）說。

上一次水手有人能夠單局2轟，已經要追溯到2002年的布恩(Bret Boone)和卡麥隆(Mike Cameron)，當時卡麥隆還繳出單場4發全壘打的可怕表現。而大聯盟上次單局2轟，是2016年天使隊的川波(Mark Trumbo)。

「當他球棒打中球，聲音聽起來就是不一樣，他每年總是能繳出這樣的表現，現在恩卡納辛能跟我們同隊真的太棒了。」本季已打出5轟的沃格爾巴赫（Daniel Vogelbach）說。水手現在也是1908年以來，第四支能夠連12場開轟的美聯球隊。

水手目前全壘打王是6發的布魯斯(Jay Bruce)、5發的沃格爾巴赫，貝克漢(Tim Beckham)、恩卡納辛和桑塔納（Domingo Santana）皆有4轟。

關鍵字： 恩卡納辛水手全壘打
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