補強戰力角逐企聯女壘冠軍　新力旺旺獅找墨日紐選手助陣

▲新力旺旺獅喊話要角逐總冠軍。（圖／中華壘協提供）



記者顏如玉／台北報導

企業女子壘球聯賽即將在27日展開新賽季，本季接手葳格豹的新力旺旺獅從一開始就喊出要衝擊總冠軍，總教練楊賢銘也特別到各國找選手助陣，「目前確定墨西哥、紐西蘭國家隊投手會在開幕戰時加入，日本野手之後也會來。」

新力旺旺獅加入企聯女壘就做出改變，為了補強學生球隊戰力，特別招募來已經畢業或是他隊的選手，包括石婕佩、野村莉奈、周宜萱及紀永帆4位，另外也到他國找選手幫忙，楊賢銘說，「之前遇到一些困難，就是我們開季以後，其他國家也開季，還有很多隊都要打資格賽。」

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▲新力旺旺獅教練楊賢銘(中)、簽約選手紀永帆(左)。（圖／中華壘協提供）



找了許久，終於有墨西哥、紐西蘭選手願意來台助威，楊賢銘說，目前墨西哥投手預計會在開幕戰先發，「但他預計只會來三週，之後會有另一位投手來台。」，而紐西蘭選手則是除了投手之外，還能守一三壘和打擊，預計也會在開幕上場。

過去三屆在企聯女壘中，新力旺旺獅都是以學生為主，實力相較他對來得弱一些，雖然本屆補強不少戰力，但楊賢銘不敢大意，也先不設定目標，「先打打看再說，當然我們也會全力以赴，希望能打出比之前都更好的成績回饋新力旺。」