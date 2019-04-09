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年度MVP票選僅1年不在前2　楚特卻4年來首度獲單週最佳球員

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▲▼楚特（Mike Trout） 。（圖／路透社）

▲楚特（Mike Trout） 。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

天使看板球星楚特（Mike Trout），上週面對生涯打的最順手的遊騎兵「進補」，四連戰場場開轟，敲出5發全壘打，打擊三圍高達.545./722/1.909，拿下單週最佳球員。值得一提的是，這次獲獎竟然是這位2屆年度MVP，2015年以來首次的單週最佳球員。

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楚特在上週天使與遊騎兵的四連戰殺紅了眼，5日陽春砲、6日雙響砲、7日滿貫全壘打之後，生涯面對遊騎兵擊出29發全壘打，成為最會轟遊騎兵的現役球員，面對遊騎兵對戰OPS高達1.078歷史第一堪稱「遊騎兵殺手」，8日再補上2分砲，生涯第2度連續4場開轟，距離隊史紀錄只差1場。

楚特在這系列戰中，11打數6安打，擊出5發全壘打、6保送、9打點，18個打席有13次站上壘包，打擊三圍高達.545/.722/1.909，本季.581上壘率、1.581 OPS皆為全聯盟第一，與道奇的班林格（Cody Bellinger）一同拿下單週最佳球員。

在2012年拿下美聯新人王起，楚特生涯7個賽季只有2017年受到傷勢影響美聯年度MVP票選滑落第4，其餘年份票選都排在前2，收穫6座銀棒獎、2座MVP，意外的是這次的單週最佳球員竟然是4年內首度獲獎。

關鍵字： 天使楚特
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