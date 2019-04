5次機會還是沒敲安　「鉅砲」戴維斯連49打數0安創最慘紀錄！

▲戴維斯(Chris Davis)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

金鶯「鉅砲」戴維斯(Chris Davis)本季狀態持續低迷,8日對運動家賽前連23打數0安打,延續上季已經44打數沒有安打。此役先發第6棒,5個打數依然沒有敲安還吞下2K,以跨季連續49打數0安打破大聯盟最慘紀錄。

戴維斯次局首次上場打擊面對艾斯特拉達(Marco Estrada),擊出右外野方向飛球遭接殺,3局兩人在壘得點圈打擊機會則是左外野飛球接殺,追平2010到2011賽季瓦雷茲(Eugeino Velez)的跨季連46打數0安打歷史紀錄,左外野深遠飛球,前壘打牆前遭到接殺,正式創下紀錄。

