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5次機會還是沒敲安　「鉅砲」戴維斯連49打數0安創最慘紀錄！

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▲▼戴維斯（Chris Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯（Chris Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

金鶯「鉅砲」戴維斯（Chris Davis）本季狀態持續低迷，8日對運動家賽前連23打數0安打，延續上季已經44打數沒有安打。此役先發第6棒，5個打數依然沒有敲安還吞下2K，以跨季連續49打數0安打破大聯盟最慘紀錄。

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戴維斯次局首次上場打擊面對艾斯特拉達（Marco Estrada），擊出右外野方向飛球遭接殺，3局兩人在壘得點圈打擊機會則是左外野飛球接殺，追平2010到2011賽季瓦雷茲（Eugeino Velez）的跨季連46打數0安打歷史紀錄，左外野深遠飛球，前壘打牆前遭到接殺，正式創下紀錄。

接下來7、8兩局再「怒吞」2K，把紀錄推進到連續49打數，整場比賽總計5打數0安、2K、4殘壘。所幸金鶯火力全開，首局麥錫尼（Trey Mancini）陽春砲先馳得點，次局穆林斯（Cedric Mulllins）2分打點三壘安、4局維拉（Jonathan Villar）2分砲擴大到6比2領先，團隊敲出15安就是沒有戴維斯的份，終場12比4大勝。

曾經在2013年敲出53轟、2015年47轟，奪得兩屆全壘打王，戴維斯2016年與金鶯7年1.61億美元、年均2300萬美元續約之後，成績直線下滑，從「巨砲」淪為「鋸砲」，上季打擊三圍.168/.243/.296，還吞下192次三振，歷史符合502個打席的球員中，戴維斯寫下歷史最差單季打擊率紀錄。

今年賽季戴維斯9場出賽28個打數沒有擊出任何安打，吞下15K獲得4保送，打擊三圍下修到.000/.125/.000。金鶯本季團隊薪資僅7200萬美元左右，戴維斯一人就佔了超過三成，結果貢獻度近乎於0。

關鍵字： 金鶯戴維斯鋸砲
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