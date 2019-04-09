日職／王柏融太火燙　軟銀先發東浜巨警戒他

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿9日遠征長崎將迎接與軟銀鷹三連戰，王柏融最近太火燙，軟銀此戰先發東浜巨將他視為警戒打者。

軟銀今年紀念從九州移轉到福岡30周年，今年第1場「地方比賽」9日將在長崎展開，軟銀將穿著白底紅字的紀念球衣出賽。軟銀先發投手東浜巨表示，「我想投出精采的比賽。」他2017年拿下16勝成為軟銀奪日本一的功臣，去年成績下滑至7勝5敗，今年力求恢復前年身手，前一戰對歐力士，投5局失4分，火力掩護下拿下勝投。

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王柏融前一周對西武太火燙，3連戰10打數6安打，有3支長打貢獻4分打點，目前打擊率0.314居全隊最高。東浜巨將他視為必須警戒的打者，他觀察王柏融，「甜的球不放過，不好的球會破壞，是好的打者沒錯。」

火腿則是派出左投上原健太要對抗軟銀打線，軟銀強打柳田悠岐因傷下二軍，對他來說算是好消息。軟銀要注意的打者有釜元豪，雖然他近3年出賽量有限，不過今年開始受到重用，而且7日敲生涯首轟，且連兩戰安打。日本火腿大田泰示熱身賽手感好，不過開季卻陷入低潮，打擊率掉到1成，但他去年對東浜巨5打數3安打包含1發全壘打，說不定能在此戰有所發揮。