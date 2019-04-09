運動雲

> >

日職／王柏融太火燙　軟銀先發東浜巨警戒他

ETtoday運動雲

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰首賽,日本火腿鬥士,王柏融日職首打席。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿9日遠征長崎將迎接與軟銀鷹三連戰，王柏融最近太火燙，軟銀此戰先發東浜巨將他視為警戒打者。

軟銀今年紀念從九州移轉到福岡30周年，今年第1場「地方比賽」9日將在長崎展開，軟銀將穿著白底紅字的紀念球衣出賽。軟銀先發投手東浜巨表示，「我想投出精采的比賽。」他2017年拿下16勝成為軟銀奪日本一的功臣，去年成績下滑至7勝5敗，今年力求恢復前年身手，前一戰對歐力士，投5局失4分，火力掩護下拿下勝投。

請繼續往下閱讀...

王柏融前一周對西武太火燙，3連戰10打數6安打，有3支長打貢獻4分打點，目前打擊率0.314居全隊最高。東浜巨將他視為必須警戒的打者，他觀察王柏融，「甜的球不放過，不好的球會破壞，是好的打者沒錯。」

火腿則是派出左投上原健太要對抗軟銀打線，軟銀強打柳田悠岐因傷下二軍，對他來說算是好消息。軟銀要注意的打者有釜元豪，雖然他近3年出賽量有限，不過今年開始受到重用，而且7日敲生涯首轟，且連兩戰安打。日本火腿大田泰示熱身賽手感好，不過開季卻陷入低潮，打擊率掉到1成，但他去年對東浜巨5打數3安打包含1發全壘打，說不定能在此戰有所發揮。

關鍵字： 日職王柏融火腿
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

熱門新聞

NBA／阿豪膝傷仍疼痛　評估首輪第四戰復出？

日職／王柏融打擊、安打全隊第1　洋聯洋將名列前3

日職／大王成火腿打擊王　官方IG放帥照表彰

讚詹皇與韋德聯手的熱火最強　雷納德：防守他們成就今日的我

中職／郭泓志又在IG發文　「陪打棒球」暗指不打了？

開季0安打的鉅砲 vs 0出局數的終結者　誰能先開張？

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融太火燙　軟銀東浜巨警戒他

2澳洲全田陳奎儒110欄13秒68亞洲第二

3雷納德：防守詹皇和韋德成就了我

4吳東霖32強挑戰台灣一哥莊吉生

5戴資穎連霸收視破紀錄新加坡續轉播

熱門新聞

1膝傷仍疼痛　阿豪首輪復出？

2王柏融打擊全隊第1　洋將名列前3

3大王成火腿打擊王　官方放帥照表彰

4雷納德：防守詹皇和韋德成就了我

5郭泓志又在IG發文　暗指不打了？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

黃恩賜生涯首勝　兄弟2比1退桃猿近期5戰全勝

戴資穎直落二山口茜奪今年首冠　三連霸到手！

04_07 兄弟 vs Lamigo 賽後，黃恩賜頂住Lamigo的兇猛打線，繳出5局無失分精彩表現，順利奪下首勝

04/07 統一 vs 富邦 六局下，范國宸生涯首支滿貫全壘打，為球隊扳平比數

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366