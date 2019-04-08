普侯斯安打數超越鈴木一朗　楚特力挺打點再追貝比魯斯

▲天使普侯斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導



天使強打「生化人」普侯斯（Albert Pujols）8日對戰遊騎兵，他3打席敲出1安，使他生涯安打數超越同期進入大聯盟的前水手傳奇「朗神」鈴木一朗，並以3090支安打成為大聯盟安打數排行第22名。隊友楚特（Mike Trout）更認為，普侯斯每天都在追上前輩紀錄，下一個可能接近的，是在打點上超越傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）。

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普侯斯上季末左膝與手肘相繼開刀，但他仍趕上本季開幕前復出，他此役擔任指定打擊3打席敲出1安，雖無打點貢獻但個人生涯安打數也累計至3090支安打，此數量也超越剛退休的前水手傳奇鈴木一朗的3089支安打，使普侯斯於大聯盟安打數擠進大聯盟第22名。

▲普侯斯敲出生涯第3089支安打超越鈴木一朗（影片源自youtube，如遭移除請見諒）

39歲的普侯斯與鈴木一朗同樣於2001年進入大聯盟，身處美聯的普侯斯當年也與位在國聯的鈴木一朗同樣奪下新人王，普侯斯過去曾對鈴木一朗表示，他認為一朗整個職業生涯都相當偉大，未來一定是名人堂球員，榮幸與他在同年進入聯盟，更一起奪下新人王獎項。

普侯斯生涯19季入選過10次明星賽、3座MVP、2次金手套、6次銀棒獎，更有2座世界大賽冠軍，同時拿過1次打擊王，生涯目前1984分打點為現役球員最多，生涯全壘打數也累計634轟，生涯成就豐碩。

▲水手傳奇鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

隊友楚特就表示，普侯斯好像每天都可以超越一位名人堂球員，「一朗打擊令人難以置信，普侯斯也一樣，我總是覺得他每天都會超越一個名人堂球員，下一個大概是貝比魯斯。」

如楚特所言，普侯斯至今1984分打點排名大聯盟第6，排在他前面的有洋基「鐵馬」蓋格瑞（Lou Gehrig）的1995分、巨人傳奇邦茲（Barry Bonds）的1996分、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的2086分、再來就是貝比魯斯（Babe Ruth）的2213分，最後是以其名象徵最強打者「漢克阿倫」獎項的名人堂球員漢克阿倫（Hank Aaron）的2297分。

普侯斯若要超越貝比魯斯至少要再打回229分打點，但他上季僅有64分，上上季則有101分，普侯斯若要再寫歷史至少今明2季打點需要超過229分，普侯斯上季因傷表現下滑嚴重，只敲出114安含19轟，本季他至今32打席敲8安含1轟，打擊三圍寫下.250/.368/.375。

▼洋基傳奇球星貝比魯斯（圖／達志影像／美聯社）