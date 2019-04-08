耶利奇生涯百轟並終結對小熊0轟　他們對我好嚴苛

▲ 釀酒人耶利奇生涯百轟出爐（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

釀酒人8日對戰小熊，前國聯MVP耶利奇（Christian Yelich）於1局就擊出2分砲，釀酒人終場也以4比2擊敗小熊，耶利奇此役對戰小熊擊出全壘打是他生涯百轟，終結他加入釀酒人後對戰小熊從沒擊出全壘打的紀錄，耶利奇賽後開玩笑表示，小熊投手太強，每次都對他很嚴苛他才會到現在才開轟。

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耶利奇今年開季創下連續4場開轟紀錄成為大聯盟開季連續4轟第6人，他1局首打席面對小熊先發投手，2016年防禦率王韓崔克斯（Kyle Hendricks），第一球就鎖定紅中將球掃出中右外野看台擊出2分砲，釀酒人也以2比0領先小熊。

CAREER HOME RUN NO. 100 FOR @ChristianYelich pic.twitter.com/lAzWW3E9Li — FOX Sports Wisconsin (@fswisconsin) 2019年4月7日

▲耶利奇生涯百轟出爐

3局下釀酒人再跑回1分，4局下耶利奇利用高飛犧牲打送回隊友讓釀酒人再添1分，小熊4局下靠著康崔拉斯（Willson Contreras）擊出2分砲追成4比2，釀酒人於8局派上守護神海德（Josh Hader）上場，他主投2.2局送出3K成功關門，終場釀酒人就以4比2擊敗小熊。

▲釀酒人 耶利奇。（圖／達志影像／美聯社）

耶利奇此役擊出的2分全壘打就為生涯第100轟，也終結他自2016年8月由馬林魚交易至釀酒人後，近2年對戰小熊都沒擊出全壘打的有趣紀錄，耶利奇賽後開玩笑表示，「我其實不知道我百轟了，隊友告訴我我才知道，這很有趣，加入釀酒人後對戰小熊這麼多次我竟然都沒打出全壘打，但他們的投手很強，每次都對我好嚴苛。」

耶利奇開季至今38個打席敲8安5轟，打擊三圍寫下.361/.489/.889成績，同時他也貢獻10分打點，5發全壘打也為釀酒人全隊最多，釀酒人目前戰績8勝2敗，戰績排名國聯第一，全大聯盟則僅次9勝2敗的水手。