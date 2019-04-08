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大專足聯／輔大少2人戰到PK落敗　教練：拼成這樣很驕傲了

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▲▼ 大專足聯公開一男子冠軍戰,輔大vs北市大, 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲大專足聯公開一男子冠軍戰,輔大vs北市大。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

大專足球聯賽男子組公開一級賽事冠軍戰，7日晚間於台北田徑場登場，由上屆冠軍輔仁大學對上復仇的台北市立大學，不過輔大在下半場游家煌、劉泳賦接連紅牌出場，輔大少2人狀況下戰至PK戰，以3比5落敗，無緣衛冕冠軍。

輔大對上北市大上半場雙方攻勢並不多，不過第44分鐘游家煌禁區跳起起腳踢到江承諭的臉，被判黃牌，傷停補時階段，馬良丞起腳射飛，劉泳賦持球遭郭博瑋鏟球絆倒，劉泳賦推了郭博瑋，陳威仁也回推劉泳賦，雙方爆發衝突各領一張黃牌。

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▲▼ 大專足聯公開一男子冠軍戰,輔大vs北市大, 。（圖／記者謝孟儒攝）

雙方0比0進入下半場，第65分鐘，游家煌從後方推擠白邵宇，再被判黃牌轉紅牌出場，輔大少一人應戰，第83分鐘，北市大潘育晟傳給白邵宇破門，不過白邵宇被判手球不算，沒想到到了第88分鐘，主裁判認為劉泳賦有出手動作，兩黃換一紅，輔大9打11。

最終輔大以9人應戰踢完延長賽，雙方仍是0比0，進入PK大戰後才以3比5輸球，未能衛冕冠軍，許多球員都不甘心流下眼淚，賽後輔大總教練洪慶懷認為，「很盡力了啦，就是球員情緒沒有控制好，比賽當中他們必須要去克服的，少一個的時候就要注意動作了，還要教育選手。」

▲▼ 大專足聯公開一男子冠軍戰,輔大vs北市大, 。（圖／記者謝孟儒攝）

洪慶懷提到，「賽前沒想到會這麼激烈，但給他們個教訓，就是情緒控制好，不過拼到這樣，已經對他們很驕傲了，8個（不含守門員）拼成這樣，滿意外的他們可以堅持到最後硬撐完，但今天就是我們的節奏沒有打出來，上半場我們射門次數太少了，下半場有進攻了就這樣（兩紅牌）。」

洪慶懷認為，「主要是球隊自己沒有把握好機會才輸球，但拼到這樣就OK了。」打滿整場的顏廷邕也說，「一開始比較沒進入狀況，尤其是在前面進攻的時候，可能很多是新生沒打過冠亞軍，少人就是繼續拼，已經到最後一場，就是去拼，沒辦法就是盡力了。」

▲▼ 大專足聯公開一男子冠軍戰,輔大vs北市大, 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯
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