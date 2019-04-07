日職／王柏融首度獲「敬遠」　打擊率維持3成全隊第一

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

王柏融7日繼續在東京巨蛋迎接對戰西武第3場比賽，同樣先發第5棒，擔任左外野手，相隔3戰再以野手之姿上陣，第二打席敲出二壘安打，第三打席被故意四壞球保送，第四打席二壘飛球。

王柏融2局下首打席敲二壘滾地球出局，火腿3局下淺間大基二壘安打發動攻勢，中島卓也三壘安打帶回1分先馳得點，西川遙揮右外野安打再下一城，以2比0領先。

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王柏融4局下鎖定第一球攻擊，敲出直擊中外野全壘打牆，差點出牆形成首轟的深遠二壘安打，連續3戰敲長打。6局下，大田泰示安打，兩出局後，王柏融被故意保送，體驗日職生涯首次「敬遠」。

有原航平主投8局，用117球，僅被敲3支安打，奪11次三振，有1次保送。火腿終結者漢考克（Justin Hancock）9局上登板，西武被秋山翔吾安打，山川穂高獲得保送，接著森友哉掃出安打送回1分，外崎修汰轟出逆轉3分彈，把有原航平的勝投毀掉。

火腿9局下進攻，王柏融擔任首名打者，面對西武後援投手增田達至，敲二壘滾地球出局，火腿最終就以2比4落敗。

王柏融3打數1安打，首度故意四壞球保送，打擊率仍維持3成以上，略升至0.314，仍是全隊最高。