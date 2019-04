「法官」終結26打數1長打低潮　雙響砲轟炸金鶯

▲洋基喬志(Aaron Judge)。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

洋基重砲「法官」喬志(Aaron Judge)在歷經8場比賽後,終於在7日與金鶯之戰,迎來本季首轟,單場擊出雙響砲,生涯對戰金鶯的一共轟出15支全壘打,在對戰單一球隊中,「法官」排名現役球員第二多。

此戰1局上,喬志連續2顆速球打成界外,隨後抓到邦迪(Dylan Bundy)一顆92英哩速球,一棒轟出中外野大牆,幫助洋基先馳得點。接著3局上,邦迪一顆失投滑球又被逮到,喬志轟出兩分砲,洋基取得3比1領先。

Reminder: Don't throw a 92 mph FB over the plate to Aaron Judge



(via @MLB)pic.twitter.com/120HrX4PoN