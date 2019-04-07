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「法官」終結26打數1長打低潮　雙響砲轟炸金鶯

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▲洋基，喬志（aaron judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基喬志（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基重砲「法官」喬志（Aaron Judge）在歷經8場比賽後，終於在7日與金鶯之戰，迎來本季首轟，單場擊出雙響砲，生涯對戰金鶯的一共轟出15支全壘打，在對戰單一球隊中，「法官」排名現役球員第二多。

此戰1局上，喬志連續2顆速球打成界外，隨後抓到邦迪（Dylan Bundy）一顆92英哩速球，一棒轟出中外野大牆，幫助洋基先馳得點。接著3局上，邦迪一顆失投滑球又被逮到，喬志轟出兩分砲，洋基取得3比1領先。

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法官在春訓期間打擊狀況火燙，全壘打一支接一支，轟6支全壘打春訓最多，不過例行賽正式開打後，長打一直遲遲沒有出現，此前8場比賽26打數僅有1支二壘安打，期間吞下14次三振，長打率僅.308。

「我感覺球看得很清楚，第一打席那兩顆界外球，我應該要轟爆他們，但棒球就是如此，有時候球會落下，有時候不會。我感覺自己現在狀態不錯，只是需要確保繼續維持狀況。」喬志表示。

「法官」對戰金鶯轟出雙響砲，根據大聯盟數據資料，喬志生涯對戰金鶯一共轟出15支全壘打，在對戰單一球隊中，排名現役球員第二多，僅次運動家巨砲戴維斯（Khris Davis），他生涯對戰遊騎兵一共擊出17轟。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 洋基法官喬志
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