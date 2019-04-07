日職／火腿打擊率洋聯最低　打擊教練寄望王柏融

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

王柏融連兩戰演出雙安以上的好表現，打擊率首度叩關3成，火腿打擊教練城石憲之分析原因，因為王柏融將好球帶控管得更嚴謹了。

從令人洩氣的樂天3連戰到東京巨蛋，王柏融轉為亮眼的表現，7日對西武之戰，球隊大幅落後時，5局下鎖定西武先發投手今井達也147速球敲出二壘安打。王柏融賽後表示，「看到甜的球過來就打。」這位「台灣的大王」把手感調整回來，出賽8場32打數10安打，打擊率3成13，首度將打擊率提升至3成以上。

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火腿打擊教練城石憲之分析他打擊復甦的原因，「之前因為太著急而安打出不來，打到不少壞球。」開幕戰開始有7打數無安打，3月30日首安出來後，開始對決直攻他內角的日本投手。城石憲之認為，「比賽中安打出來後，更從容一點，刁鑽的球也能看得更清楚。」他6日第二打席選到日職生涯首次四壞球，就可以證明這一點。

火腿前一戰以3比16慘敗給西武，現在團隊打擊率是聯盟最後一名的0.21，即使投打低迷比賽還是要繼續，王柏融打擊率和安打數目前都是全隊第一。城石憲之看好王柏融在中心打線發揮，就可以為球隊帶來勝利，但他也強調，「王的球季才剛開始而已，球季還很長。」不用過於著急，近藤健介和中田翔將分數打進來，王柏融還有充裕的時間應對。

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）