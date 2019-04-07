運動雲

> >

大馬公開賽／戴資穎下午3點決戰山口茜　離三連霸只差一場勝

ETtoday運動雲

▲▼2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

▲2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽7日進行各項決賽賽事，世界球后戴資穎力退大陸陳雨菲，搶下晉級決賽門票之後，將要對上日本山口茜，不但要力拼本季首冠，距離馬來西亞公開賽三連霸，也只差一場勝利。

戴資穎曾拿下2013、2017、2018年馬來西亞公開賽冠軍，本屆力拼三連霸而來，擊敗泰國依瑟膿晉級四強，順利保住下周球后寶座之後，對上陳雨菲，則上演精彩直落二順利復仇全英賽，也拿下決賽門票，另一方面，山口茜則擊敗同袍奧原希望，晉級決賽，兩人繼全英賽後再度交手。

請繼續往下閱讀...

戴資穎和山口茜雙方過去交手14次，戴資穎握有8勝，最近一次交手是在3月全英公開賽，戴資穎三局拿下勝利，戴資穎今年再馬來西亞大師賽8強止步、全英賽拿下亞軍，本站在決賽前全都直落二獲勝，狀態極佳，並要力拼本季首冠，預計在7日下午3點出賽。

24歲的戴資穎生涯目前最大遺憾，就是在世錦賽以及奧運這兩項最大的賽事中未能奪下金牌，據馬來西亞媒體《星報》報導，戴資穎表示，「當然還是會以拿下世錦賽與奧運會金牌為最大目標，不過無論在東京奧運無論有沒有拿到金牌，都會選擇退休。」也引發網友討論。

關鍵字： 大馬公開賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

04_06 兄弟 vs Lamigo 一局下，大師兄反應神速一個彈跳接球，藍寅倫悲情安打變雙殺

熱門新聞

日職／安打數、打擊率全隊最佳　王柏融：把球打強

快訊／戰績低迷紅襪　把林子偉叫上大聯盟

中職／李振昌二軍投1局僅9球　陳家駒用禁棒被趕罰5萬

羅志祥女友周揚青「坐詹姆斯旁」看球！　還偷拍詹皇喝飲料

曾仁和原本排3A輪值　7日遭小熊指定讓渡移出40人

大馬公開賽／戴資穎霸氣搶局點握拳吼叫　陳雨菲無奈搖頭

讀者回應

﻿

最新新聞

1張育成替補　前兄弟艾銳克開轟

2戴資穎下午3點決戰山口茜

3楚特暴力滿貫砲連3場開轟

4亞桌賽張本智和自認東奧不會奪金

5火腿打擊率最低　教練寄望王柏融

熱門新聞

1王柏融安打數、打擊率全隊最佳

2快訊／林子偉升大聯盟

3李振昌好投 陳家駒禁棒被趕罰5萬

4羅志祥女友「坐詹姆斯旁」看球

5曾仁和7日遭小熊指定讓渡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

戴資穎10年生涯宣言 東京奧運無論是否奪金，都會退休

04_05 兄弟 vs Lamigo 七局上，李茲的失控球直往王威晨的後方去，李茲趕緊以手勢表示抱歉

04_05 兄弟 vs Lamigo 二局上，張志豪將球擊到異次元空間，外野手也看不到球，判為場地二安

04_05 兄弟 vs Lamigo 一局下，王勝偉險些演出6星守備，攔下要穿出去的安打球，漂亮轉身傳一壘

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

會牽絲花生醬法式吐司必點！　蘆洲人氣打卡早午餐超銷魂

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366