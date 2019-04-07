大馬公開賽／戴資穎下午3點決戰山口茜　離三連霸只差一場勝

▲2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽7日進行各項決賽賽事，世界球后戴資穎力退大陸陳雨菲，搶下晉級決賽門票之後，將要對上日本山口茜，不但要力拼本季首冠，距離馬來西亞公開賽三連霸，也只差一場勝利。

戴資穎曾拿下2013、2017、2018年馬來西亞公開賽冠軍，本屆力拼三連霸而來，擊敗泰國依瑟膿晉級四強，順利保住下周球后寶座之後，對上陳雨菲，則上演精彩直落二順利復仇全英賽，也拿下決賽門票，另一方面，山口茜則擊敗同袍奧原希望，晉級決賽，兩人繼全英賽後再度交手。

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戴資穎和山口茜雙方過去交手14次，戴資穎握有8勝，最近一次交手是在3月全英公開賽，戴資穎三局拿下勝利，戴資穎今年再馬來西亞大師賽8強止步、全英賽拿下亞軍，本站在決賽前全都直落二獲勝，狀態極佳，並要力拼本季首冠，預計在7日下午3點出賽。

24歲的戴資穎生涯目前最大遺憾，就是在世錦賽以及奧運這兩項最大的賽事中未能奪下金牌，據馬來西亞媒體《星報》報導，戴資穎表示，「當然還是會以拿下世錦賽與奧運會金牌為最大目標，不過無論在東京奧運無論有沒有拿到金牌，都會選擇退休。」也引發網友討論。