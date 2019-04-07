大專足聯／師大門將接觸足球2年獲金手套　曾到大馬職業隊試訓

▲大專足聯公開二級，台師大門將鄭一恆。（圖／記者顏如玉攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

大專足球聯賽公開男生組二級決賽6日在台北田徑場登場，由台灣師大對上中華大學，最終師大，以4比0擊退中華大學，不但拿下隊史首冠，也是隊史最佳成績，其中關鍵守門員柯一恆來自馬來西亞，接觸足球僅兩年，就奪下公開二級的金手套。

台灣師大隊史在公開二級最佳成績是第三名，去年輸給今年升上公開一的台灣大學，今年闖進決賽對決中華大學，靠著林侑增梅開二度，以及王雄楚、柯筌耀進球，以4比0收下隊史首冠，全場表現也很傑出的鄭一恆在下半場連續撲救化解危機。

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鄭一恆也獲得公開二級的金手套獎，不過今年就讀師大體育系大二的他，接觸足球才2年，「本來是專長是排球和跆拳道，來師大體育系後學長邀請一起踢球，本身很有興趣往這方面走，排球就剩下業餘了。」談到幾次精彩撲救，「守門員有趣就是在那邊，一直反應、撲球，我覺得很刺激，我一開始就直接跟教練說想當守門員，很喜歡這種感覺。」

鄭一恆在上學期並沒有上場太多次，原因是他回到馬來西亞參加馬來西亞超級足球聯賽職業隊吉打（Kedah FA）U23的試訓，「沒有被選到沒有續約就回來了，一定要回來跟師大一起踢球，去年我還是新人，學長沒有給我很多壓力，今年希望我有幫上大家。」

雖然接觸足球才兩年，不過鄭一恆也有到外面俱樂部練習，週末也會到健身房去，「拿到金手套是很開心，還是想要跟另一個守門員分享。也談到自己在馬來西亞都會進場看球，也會重播看影片，接下來升上公開一，前面四強（輔大、北市大、台體、南華）還有台大都希望能夠遇看看，很期待。」