凱許曼計劃持續積極補強　洋基將與佐佐木朗希會面

▲凱許曼（Brian Cashman）（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

紐約洋基隊是這個休賽季最忙碌的球隊之一，而總管凱許曼（Brian Cashman）認為他還沒完成所有工作，接下來將與佐佐木朗希見面。

「對我們目前的成果感到滿意，但也意識到光是我們所在分區的競爭就已經相當艱鉅，每支球隊都會全力以赴，試圖從（洛杉磯）道奇隊手中奪走世界大賽冠軍。」凱許曼在洋基隊為左投弗萊德（Max Fried）舉辦的見面記者會後，對SNY表示。

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「我們目前已經在進行許多艱難的工作，但還有更多事情要完成。」 凱許曼與弗萊德簽下了一份8年2.18億美元的合約，隨後交易得到了終結者威廉斯（Devin Williams）以及前國聯貝林傑（Cody Bellinger），這是在大都會在自由市場上以更高價碼擊敗洋基，成功簽下索托（Juan Soto）後做出的應對行動。

「我們會繼續與自由球員及交易對象保持對話，」凱許曼表示。「雖然沒有任何保證，但我們正努力積極出擊，尋找提升球隊的方式。」

根據《The Athletic》報導，凱許曼透露洋基將與日本投球天才佐佐木朗希進行面談。

此外，據報導洋基也正在關注一壘手阿隆索（Pete Alonso）、沃克（Christian Walker）、高斯密特（Paul Goldschmidt）以及桑塔納（Carlos Santana）；同時他們也與三壘手布萊格曼（Alex Bregman）和阿瑞納多（Nolan Arenado）有接觸。

「我們全力以赴！」凱許曼對SNY表示。「我們的目標是重返世界大賽，請大家拭目以待。」