企聯射箭／足底筋膜炎咬牙撐　譚雅婷瞄準東京奧運

▲譚雅婷。（圖／企業射箭聯盟提供）



記者洪偵源／綜合報導

譚雅婷是國內女子射箭指標性人物，但長年征戰傷痛也接踵而來，但進軍2020年東京奧運的心未動搖，一天還在場上奮鬥，傷病就會找上門，她也學會讓自己身體如何與傷和平共處。

「我和教練約定，要第三度拼進奧運。當務之急，是找到和困擾多年的足底筋膜炎和平共處方式，調整心態和訓練方式，彌補體能回不去的缺口。」

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足底筋膜炎是其一，去年11月在家走樓梯踩空，造成左手小指掌骨骨折，得開刀置入鋼板和鋼釘，雖很快投入訓練，持弓練習和做重訓時還有是有影響。

不過譚雅婷表示，真正困擾的是足底筋膜炎，2015年底起，她發現跑步時左腳會痛，一開始沒太在意，後來檢查後才知道是足底筋膜炎。

譚雅婷說：「醫生說我左腳足弓特別高，加上走路用力方式不正確，踏一步都會不斷撞擊足弓造成劇烈疼痛，還說這有可能是遺傳，巧的是，這兩年我媽媽也出現足底筋膜炎症狀。」

譚雅婷教練倪大智透露，在射箭選手中，譚雅婷算是跑很多的，譚雅婷也說自從足底筋膜炎發作之後，現在同樣跑20分鐘卻只能跑3公里左右，比以前少很多。



為降低足底筋膜炎影響，譚雅婷試著改變走路的方式，也穿著特製鞋墊來緩衝，但跑步量減少下，體能已明顯下滑。

「以前比賽時，我比完一整天也不會覺得累，但現在才比半天就覺得體力有點透支，這讓我一度很焦慮。」

接受體能回不去這個事實後，譚雅婷試著調整心態來面對接下來的挑戰。「以前我太在意分數，現在我不求10分，只求動作流暢，不給自己太大壓力，跟著感覺走，放膽做自己。」



里約奧運射下銅牌，但譚雅婷始終感到遺憾「我一直覺得個人賽有進前三實力，可惜沒能如願，一比完我就跟教練說：『我要拼2020東京奧運！』，南韓有幾位名將比過三、四屆奧運，他們可以，我一定也可以！」