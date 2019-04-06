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日職／王柏融8局下棒打左投　連兩打席安打

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第二戰,日本火腿鬥士,王柏融九下平手二三壘有人被三振。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿6日台灣時間下午兩點繼續在東京巨蛋主場迎戰西武獅，前一戰演出猛打賞的王柏融，他再度扛第5棒指定打擊，第三打席敲出長打進帳2分打點，第四打席對左投敲出右外野安打，。

火腿1局下進攻，西川遙輝保送上壘，大田泰示安打推進上三壘，中田翔再獲保送，王柏融敲二壘滾地球無緣建功。火腿先發加藤貴之2局就退場，金子弌大3局接替，投出2保送，被敲3安打，包括森 友哉全壘打，單局狂失5分。

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4局下，王柏融選到保送上壘，渡邊諒也獲得保送，形成一、二壘有跑者，不過鶴岡慎也敲內野飛球，沒有進帳分數。5局上，西村天裕登板也檔不住西武火力，西武靠著源田壮亮二壘安打再追加1分，森友哉單場第3安再帶回1分，外崎修汰、栗山巧接連補上安打再添2分，好不容易兩出局，卻又被木村文紀敲出安打帶2打點，吉田侑司登板，沒能止血，金子侑司再安打帶回分數，西武此局灌進7分，火腿已經0比12落後。

火腿5局下西川遥輝全壘打，終於破蛋追回1分，近藤健介靠三壘手失誤上壘，中田翔二壘安打形成二、三壘跑者，王柏融敲二壘安打進帳2分打點，幫助火腿追成3比12落後。西武6局上外崎修汰敲陽春砲，拉開成10分差。

8局上森友哉、外崎修汰安打， 米希亞（Ernesto Mejia）轟出3分彈，，8局下左投齊藤大將接替今井達也，輪到王柏融，敲出右外野安打，連兩打席敲出安打，連兩戰雙安以上。

關鍵字： 日職火腿王柏融
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