詹姆斯招募不夠力　沒人願意搭檔怪物奇兵2

▲詹姆斯場內場外都可能招募杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「詹皇」詹姆斯(LeBron James)身為NBA最全面球員，具有吸引其他超級球星帶槍投靠並肩作戰號召力。不過《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）卻爆料，目前沒有其他NBA球星願意和他搭檔，演出將在2021上映的籃球喜劇電影「怪物奇兵2」。

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「他要招募球星在今年夏天一起拍怪物奇兵2，但目前沒有球員確定能參與。有些他希望找來一起演電影的球星大概會想說：『我去你電影裡面當配角，應該會被在頭上灌籃吧。』」不過在台灣時間6日，楊恩(Nick Young)卻在推特上發文表示有意搭檔演出，「我準備好了，算我一份！」

「怪物奇兵2」預計在今年夏天開拍，詹姆斯也希望和當時的喬丹(Michael Jordan)一樣，在攝影棚一旁搭建籃球場，以便在空檔盡情訓練，並且和一同演出的球星尬球。怪物奇兵預計在2021年7月21日上映。

不只戲內要招募球星，詹皇今年夏天也將招募杜蘭特(Kevin Durant)、雷納德(Kawhi Leonard)、厄文(Kyrie Irving)以及湯普森( Klay Thompson)前來洛城。若未能成功招募，湖人接下來的路將非常難走，看來詹姆斯今年戲裡戲外都有得忙。