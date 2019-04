詹姆斯招募不夠力　沒人願意搭檔怪物奇兵2

▲詹姆斯場內場外都可能招募杜蘭特。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

「詹皇」詹姆斯(LeBron James)身為NBA最全面球員,具有吸引其他超級球星帶槍投靠並肩作戰號召力。不過《ESPN》記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)卻爆料,目前沒有其他NBA球星願意和他搭檔,演出將在2021上映的籃球喜劇電影「怪物奇兵2」。

「他要招募球星在今年夏天一起拍怪物奇兵2,但目前沒有球員確定能參與。有些他希望找來一起演電影的球星大概會想說:『我去你電影裡面當配角,應該會被在頭上灌籃吧。』」不過在台灣時間6日,楊恩(Nick Young)卻在推特上發文表示有意搭檔演出,「我準備好了,算我一份!」

「怪物奇兵2」預計在今年夏天開拍,詹姆斯也希望和當時的喬丹(Michael Jordan)一樣,在攝影棚一旁搭建籃球場,以便在空檔盡情訓練,並且和一同演出的球星尬球。怪物奇兵預計在2021年7月21日上映。

不只戲內要招募球星,詹皇今年夏天也將招募杜蘭特(Kevin Durant)、雷納德(Kawhi Leonard)、厄文(Kyrie Irving)以及湯普森( Klay Thompson)前來洛城。若未能成功招募,湖人接下來的路將非常難走,看來詹姆斯今年戲裡戲外都有得忙。

I’m ready for space jam 2 sign me up lol