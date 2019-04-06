隊友開局3失誤扯後腿　菊池雄星3場先發首勝未開張

▲菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

水手日籍左投菊池雄星6日先發出戰白襪隊，主投5局被打7支安打失掉6分，其中有4分責失，受到隊友首局3次失誤影響，加上牛棚投手放火砸鍋，終場水手8比10落敗，菊池雄星大聯盟生涯首勝仍未開張，自認控球還要再加油。

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水手在首局上靠著桑塔納（Domingo Santana）陽春砲先馳得點，不過領先沒有維持太久，1局下游擊手貝克漢（Tim Beckham）單局出現3次失誤，菊池雄星在滿壘狀況下，被孟卡達（Yoán Moncada）掃出二壘安打，第一局就丟了3分。

2局上菊池雄星又遭遇亂流，安德森適時安打帶有2分打點，接著卡斯提歐場地規則二壘安打打回1分，水手以1比6落後。度過前2局失分亂流，菊池此役被敲7安打失6分，投出4次三振、1次保送，投完5局以敗投候選退場。

水手在3、4局靠著桑塔納和沃格爾巴赫（Daniel Vogelbach）陽春砲追回3分，接著6局上希利（Ryon Healy）和漢尼格（Mitch Haniger）接連轟兩分砲，幫助水手以8比6超前，幫助菊池敗投解套。不過牛棚未能守住勝利，最終白襪10比8帶走勝利。

菊池雄星開季3場先發出賽，合計丟15.2局被打15支安打失11分（7分責失），被打兩支全壘打，投出12次三振和2次保送，防禦率4.02、WHIP值1.09。

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