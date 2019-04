衛斯布魯克連3季場均大三元　追平魔術強森只差3次

▲衛斯布魯克連3季場均大三元。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

衛斯布魯克(Russell Westbrook)在對上活塞的比賽第一節送助攻給喬治(Paul George)完成轉身跳投,讓他本季助攻數來到740。現在也確定這個球季,將是他連續3個球季以場均大三元作收。本季他場均23分11.1籃板另有10.5助攻。

喬治接獲衛斯布魯克傳球,在首節10分54秒在側翼完成跳投。以目前出場數來算,衛少例行賽可能的最多出場數為73場,因此整季740次助攻確定讓他以場均大三元作收。在2016-27賽季,衛少是1962年以來首位場均的大三元的球員。2017-18球季最後一戰他還需要16籃板才能再次達標,結果抓下了20個。

衛斯布魯克本季31次大三元為史上第三比上季多6個,他在2016-17賽季寫下史上最多的42次單季紀錄。而在本週三,他也完成史上第二次20-20-20創舉。本季稍早他更連續11場大三元,再寫NBA新歷史。

他現在生涯大三元為135次,只需要3次就能追平傳奇球星魔術強森(Magic Johnson)的138次並列史上第二。目前第一仍是「大O」羅伯森(Oscar Robertson) 的181次。衛斯布魯克本季出賽69場平均上場36分鐘,23分排第19,11.1籃板第11,10.5助攻名列第一。

