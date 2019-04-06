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拚兩年重返大聯盟瓦奎茲投2場就受傷　若要動第3次TJ就退休

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▲▼瓦奎茲（Edinson Volquez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓦奎茲（Edinson Volquez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

經過兩個賽季漫長復健，遊騎兵明星投手瓦奎茲（Edison Volquez）好不容易回到球場，但投了兩場就拉傷右手肘進入10天傷兵名單，根據《Dallas Morning News》記者葛蘭特（Evan Grant）報導，如果需要動生涯第3次Tommy John手術，瓦奎茲就會選擇退休。

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這位35歲多明尼加裔右投經過2年漫長的復健，與遊騎兵簽訂2年小聯盟合約並且拼回大聯盟，不過才2場出賽投了7.2局就弄傷右手肘進入傷兵名單，留下7.04防禦率，被敲2發全壘打、8保送、6K失掉6分，0勝0敗的成績。

瓦奎茲將詢問遊騎兵隊醫梅斯特（Keith Meister）的意見，來決定自己的生涯終點，「如果真的又撕裂了，我會回到我的家鄉陪伴我的女兒長大。」瓦奎茲向葛蘭特說道，「我對於棒球已經毫無遺憾了。」

瓦奎茲2008年在紅人站穩大聯盟繳出3.21防禦率、17勝6敗的佳績，入選全明星且獲得國聯新人王票選4，不過隔年就弄傷韌帶動了第一次的Tommy John手術。瓦奎茲經過3年的掙扎，2012年在教士重振雄風再次繳出11勝11敗的雙位數勝投。

瓦奎茲2014到2016年分別於海盜、皇家連續3年突破10勝，還在2015年幫助皇家奪得世界大賽冠軍。2017年轉戰馬林魚還上演了一場僅用98球的無安打比賽，不過該年他也因為第2次Tommy John手術而報銷，球季還沒結束就被釋出。

關鍵字： 遊騎兵瓦奎茲Tommy John
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