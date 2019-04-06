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日職／蕭一傑幫王柏融翻譯　日網友覺得好療癒

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▲蕭一傑（左）幫王柏融翻譯。（圖／截自太平洋聯盟TV）

▲蕭一傑（左）幫王柏融翻譯。（圖／截自太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

王柏融5日演出猛打賞第二次站上勝利英雄舞台，翻譯蕭一傑又受到關注，因為他的反應比王柏融緊張，引起日本球迷熱議。

當王柏融平實的描述勝利喜悅時，蕭一傑則是用較簡短的日文表達出王柏融的意思，講得比較短突然結束時，王柏融還會與他相視而笑。蕭一傑日前受訪時曾表示，「要立刻把柏融說的一字一句翻出來，真的有些困難，這也是我必須解決的課題，希望往後我可以做得更好。」

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日本球迷在推特討論蕭一傑，包含他奈良大學畢業後獲得阪神第一指名的資歷，有日本球迷也指出，蕭一傑是日職球員出身，相信他能幫助王柏融盡快融入日職的環境。看到蕭一傑翻譯地很緊張的模樣，紛紛說，「好可愛、好療癒」。火腿球員在一旁也看得津津有味，也有人覺得他不安的樣子很有趣，有球迷能理解這樣的狀況，畢竟他在球員時代沒有上英雄訪問舞台的經驗。熟悉台、日棒球文化的日本記者表示，蕭一傑日文還不錯，聽起來沒有特別的口音。

去年日本火腿的翻譯是野茂英雄之子野茂貴裕擔任，由於是強投之子備受媒體歡迎，當翻譯完洋將問題後，時常常也被問及自身工作的狀況，不過他去年底辭職。蕭一傑也因為球員身分，春訓曾接受過去阪神時代熟悉的記者再次訪問，做翻譯的工作又被關注。還有日本球迷打趣地說，「蕭一傑似乎可以彌補野茂貴裕離開火腿的失落感。」

關鍵字： 日職火腿王柏融蕭一傑
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