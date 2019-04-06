日職／實現夢想的熱男！日媒想起王柏融U21三壘打之淚

▲王柏融（左）。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

「日本火腿王柏融，來日初猛打賞！四割男本領『謝謝』」日本媒體用斗大標題來報導王柏融，還搭配中文謝謝，來表達這位來自台灣的大王擁有的魅力，而且還想起他大學時代參加U21世界盃時，敲出關鍵三壘打後的「男兒淚」。

由於才剛度過在樂天暴風雪的3連戰，日媒也發現王柏融在5日賽前沒有跟全體練習，而是為緊繃的身體多做了一點治療，栗山監督看到之後，也鼓勵他，「身體動一動，就好像在世界中作戰一樣，這樣就能冷靜下來打球。」王柏融繳出猛打賞回報監督。

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王柏融在英雄訪問舞台上表示，「能夠中止連敗真是太好了，只是想送回打者而已。」讓東京巨蛋球迷歡聲雷動，最後還笑著說「謝謝」，日媒特別把「謝謝」兩個字放上標題，內文再告訴大家日文的意思。

《Sponichi》還有另一篇報導提到，王柏融雖然是隱藏的鬥志的類型，不過其實是一位「實現夢想的熱男」。描述他不是會過於表達情感的人，鬥志是隱藏在內心的類型。

儘管如此，大學時代參加U21世界盃時也有在對南韓隊敲出逆轉三壘安打後，流下眼淚的場景，在重要的比賽當中，也會表達出熱切的心情。今年將是他完成學生時代旅日夢想的第一年，在雪中仍可以看出他盡力表現的畫面。

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）