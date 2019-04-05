日職／演出猛打賞　王柏融：多吸收對日本投手的資訊

▲栗山英樹與王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

王柏融度過在宮城球場下雪紛飛的低迷3連戰，5日在東京巨蛋演出猛打賞，貢獻2分打點，恢復好手感，成為火腿終止3連敗的英雄，王柏融賽後說，多吸收對日本投手的資訊。

王柏融賽前練習一個人在休息室做特別的菜單，栗山監督告訴他，動動身體，像在世界中作戰。歷經暴風雪的仙台比賽，當時費心伸展，王柏融也苦笑，「在台灣絕對不可能這麼冷。」

請繼續往下閱讀...

栗山監督對他的期待，可以從棒次看出，王柏融從開幕戰至今都沒有改變過，都是第5棒。開幕戰前王柏融曾到山梨的武田神社祈求勝利，不過開幕戰到賽前6場比賽留下25打數5安打，僅2成打擊率的成績，似乎有點洩氣。

這場比賽好運終於降臨，王柏融敲出3支安打，5局鎖定143公里內角高的直球敲出1分打安打，他說，「掌握擊球點，用自己的節奏揮棒。」他此戰也跑出首次盜壘，日媒特別提到他2016年在中職有24盜紀錄，無論是盜壘或送回壘上跑者，王柏融都說，「只是想建功。」

演出首度猛打賞，王柏融說，「多吸收對日本投手的資訊，感覺慢慢習慣了。」謙虛的大王，首次在東京巨蛋進行英雄訪問，不過他賽後說，「球季還很長，慢慢調整。」