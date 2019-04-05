字母哥攻下至少45+10+5還0失誤　喬丹後第一人

▲字母哥攻下至少45分10籃板5助攻還0失誤，喬丹後第一人。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

公鹿5日踢館七六人，雙方到最後讀秒階段才由密爾瓦基軍團以128比122收下勝利，本戰公鹿當家球星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)再次上演無解表現，全場繳出45分，13籃板，6助攻，5阻攻的全能數據，更可怕的是他整場0失誤，成為自1989年喬丹(Michael Jordan)後，第一位單場45+10+5還沒有失誤的球員。

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上季公鹿雖然打進季後賽，卻在第一輪就止步，本季他們捲土重來，不僅換了總教練，球隊也進行補強，戰績更高居聯盟龍頭，而最主要就是安戴托昆波大幅成長，雖然他仍未開發出外線技能，但憑藉身材優勢，擔任控球前鋒的位置可說是輾壓對手，只要他一啟動殺入禁區幾乎無人能擋。

對決內線有恩比德(Joel Embiid)坐鎮的七六人，「字母哥」完全沒在怕，依舊瘋狂衝撞禁區，面對「大帝」幾乎沒有劣勢，甚至更送給恩比德4記火鍋，宰制了攻防兩端，全場砍下45分，13籃板，6助攻，5阻攻，在如此高效的現下，安戴托昆波還沒有出現任何失誤，打出神級的表現，同時他是近30年來第一位單場至少攻下45分，10籃板，5助攻的球員，上一位則是「籃球之神」喬丹。

本季安戴托昆波場均可以得到27.7分，12.5籃板，5.9助攻，被視為MVP的大熱門，他賽後也談到當時布萊恩給制定拿下MVP的目標，「他讓我更加相信自己，你知道向布萊恩這樣的球員告訴我去追逐MVP時，這改變了我的心態，讓我更加相信自己可以做到一切。」