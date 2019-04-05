大谷翔平何時才能歸隊？　天使開季火力全聯盟墊底

▲大谷翔平擁有掩護楚特的能力。（圖／路透社）



記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯天使陣中有著史詩級強打楚特（Mike Trout）坐鎮，但是開季至今火力相當貧瘠，前6戰總計只得到13分為美聯最低；團隊攻擊指數0.481更是在全大聯盟中敬陪末座，也讓他們在開季吞下1勝6敗，因此二刀流強打大谷翔平何時能歸隊也讓人相當好奇，大谷本人認為，「我覺得可以在4月登板，不過還是得根據球隊的安排。」

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▲楚特一人難以挽救天使打線。（圖／達志影像／美聯社）



楚特開季仍維持高檔表現，7場比賽送出7支安打包括3支長打，打擊三圍.350/.517/.600，都在球隊名列前茅，不過在處特固定擔任第2棒的情況下，天使用普侯斯（Albert Pujols）、席蒙斯（Andrelton Simmons）擔任中心打線，但他們倆沒辦法穩定提供火力將跑者送回本壘也是得分乾旱的主因。

天使明星外野手厄普頓（Justin Upton）因腳傷最快也要5月才能復出，另一名能夠緩解天使火力乾旱的就是大谷翔平，去年動了TJ手術的大谷，本季將以打擊身份出賽，大谷目前的復原進度已經可以進行揮棒訓練，不過先前天使球團曾表示大谷將不會在5月前復出。

▲大谷翔平認為自己可以在4月復出。（圖／達志影像／美聯社）



大谷翔平今天接受訪問表示，「以我個人的感受來說，我覺得可以在這個月復出，不過最終還是要依照球隊的安排，不過我還是希望能夠越快上場越好。」

「作為一名球員，想趕快重新回到場上是非常正常的，這就是我現在的感受，不過這一切都沒辦法取決於我，要由球隊決定，因為我知道他們相當地保護我。」

大谷翔平去年在367個打席中，整體攻擊指數有0.925，只輸給「鱒魚」楚特的1.088，並且遠遠高過天使團隊開季至今的表現。