恩比德自誇最不可阻擋　字母哥送大帝4記火鍋嚴厲教訓

▲字母哥送恩比德4記火鍋。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

公鹿、七六人這兩大東區強權5日展開激戰，最終公鹿128比122笑納勝利，而本戰最大看點就是恩比德(Joel Embiid)以及安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo兩名聯盟未來新星的對決，先前「大帝」稱自己是最不可阻擋的球員，「字母哥」在賽前進行批評更用行動來回擊，他全場攻下45分，不僅是個人在客場得分新高，還有5次阻攻，其中這5次火鍋有4次都送給恩比德，創下了恩比德單場被同一對手阻攻最多次數紀錄。

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先前恩比德就公開表示自己是聯盟中最無法被阻擋的球員，對於這番言論，「字母哥」在賽前做出回應，「最不可阻擋的球員稱號，應該是由別人評論，而不是自己說出口。」安戴托昆波確實也用表現來回擊，他全場攻下45分，13籃板，6助攻，5阻攻，命中率高達59.1％，而恩比德雖然繳出34分，13籃板，13助攻的大三元數據，命中率卻只有38.7％，表現明顯不及「字母哥」。

其中安戴托昆波也多次與恩比德正面交鋒，他的5次阻攻內，有4次全部送給了「大帝」完全不讓他輕易肆虐禁區，讓恩比德創下了單場被同一對手阻攻最多次數紀錄，這對於恩比德來說相當不尋常。作為內線球員，他的場均阻攻達到1.87次，排聯盟第7，安戴托昆波則是控球前鋒，場均1.46次阻攻排聯盟第13，但今天「字母哥」完全壓制恩比德，其中45分還創下了人在客場得分最高紀錄，也是自2006賽季瑞德(Michael Redd)後，公鹿球員在客場最高得分。