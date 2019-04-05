柯瑞認為詹皇沒打季後賽很奇怪　相信他下季會強勢回歸

▲柯瑞認為詹姆斯沒打季後賽很奇怪，但相信他明年會強勢回歸。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

過去4年總冠軍戰，皆是由騎士與勇士進行交手，儘管雙方每季球員都有變動，但兩隊當家球星詹姆斯(LeBron James)以及柯瑞卻一直都在陣中，可說是老對手，但在本季 「詹皇」轉戰湖人後，卻無緣季後賽，對此柯瑞(Stephen Curry)就表示這很感覺很奇怪，但也相信下季詹姆斯會強勢回歸。

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詹姆斯進入聯盟以來，就長年統治東區，過去已經連續14個賽季都率隊進入季後賽，更連續8年打進總冠軍戰，上一次「詹皇沒到進入季後賽還要追朔到2009賽季，當時柯瑞才剛進入聯盟。本季詹姆斯轉戰湖人卻無緣季後賽，這不僅對於他本人而言是個意外的賽季，就連柯瑞也很訝異。

柯瑞表示，「這有點不一樣，難道不是嗎？詹姆斯之前連續8年打進總冠軍戰，不論結果好壞，我可以肯定，本季對他來說是個很不一樣的經歷。」由於柯瑞與詹姆斯兩人過去4年都在總冠軍戰交手，對於彼此都非常熟悉，柯瑞也堅信詹姆斯本季的失敗，只會讓他更加強大，下季一定會強勢回歸。

「聯盟其他球隊都會繼續前進，這裡有著很多天賦極高的球員，也有很多偉大的故事情節發生，大家都在追逐總冠軍。但在這幾年，詹姆斯的成就相當不可思議，我很確定他明年將會重新回歸，只是這一次詹姆斯不在季後賽的情況真的很不尋常。」柯瑞說到。

▲詹皇、柯瑞過去4年都在總冠軍戰交手。（圖／達志影像／美聯社）