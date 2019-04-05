運動雲

> >

柯瑞認為詹皇沒打季後賽很奇怪　相信他下季會強勢回歸

ETtoday運動雲

▲勇士柯瑞、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞認為詹姆斯沒打季後賽很奇怪，但相信他明年會強勢回歸。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

過去4年總冠軍戰，皆是由騎士與勇士進行交手，儘管雙方每季球員都有變動，但兩隊當家球星詹姆斯(LeBron James)以及柯瑞卻一直都在陣中，可說是老對手，但在本季 「詹皇」轉戰湖人後，卻無緣季後賽，對此柯瑞(Stephen Curry)就表示這很感覺很奇怪，但也相信下季詹姆斯會強勢回歸。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

詹姆斯進入聯盟以來，就長年統治東區，過去已經連續14個賽季都率隊進入季後賽，更連續8年打進總冠軍戰，上一次「詹皇沒到進入季後賽還要追朔到2009賽季，當時柯瑞才剛進入聯盟。本季詹姆斯轉戰湖人卻無緣季後賽，這不僅對於他本人而言是個意外的賽季，就連柯瑞也很訝異。

柯瑞表示，「這有點不一樣，難道不是嗎？詹姆斯之前連續8年打進總冠軍戰，不論結果好壞，我可以肯定，本季對他來說是個很不一樣的經歷。」由於柯瑞與詹姆斯兩人過去4年都在總冠軍戰交手，對於彼此都非常熟悉，柯瑞也堅信詹姆斯本季的失敗，只會讓他更加強大，下季一定會強勢回歸。

「聯盟其他球隊都會繼續前進，這裡有著很多天賦極高的球員，也有很多偉大的故事情節發生，大家都在追逐總冠軍。但在這幾年，詹姆斯的成就相當不可思議，我很確定他明年將會重新回歸，只是這一次詹姆斯不在季後賽的情況真的很不尋常。」柯瑞說到。

▲騎士詹姆斯、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹皇、柯瑞過去4年都在總冠軍戰交手。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA柯瑞詹姆斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

法比歐認愛翹臀台灣妹！　 「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

熱門新聞

中職／「以前怎投就怎投」　王建民盼陳鴻文找回自己

CBA／捨不得志傑　陸球迷盼CBA增設「林志傑條款」

打不好就被酸　王柏融遇最艱困時刻　洪總：撐過就他的

杜蘭特幫勇士奪2冠卻沒被當自己人？　美媒篤定KD將轉戰尼克

洋基游擊大物托瑞斯雙響砲　隊史第3年輕單場10壘打數

大都會深夜遭突擊藥檢睡不滿5hrs　主場開幕戰僅4安慘敗

讀者回應

﻿

最新新聞

11節被勇士打爆　湖人18分慘輸

2柯瑞相信詹皇下季會強勢回歸

3兄弟拚3連勝　運彩開盤看好猿

4桃田賢斗、辛度爆冷16強止步

5索沙扛富邦主場開幕　運彩看好勝

熱門新聞

1王建民翻影片　盼陳鴻文找回自己

2陸球迷盼CBA能有「林志傑條款」

3王柏融遇艱困時刻　洪總為他說話

4勇士是柯瑞的球隊　美媒篤定KD去尼克

5洋基托瑞斯轟雙響砲　寫隊史紀錄

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

韓國瑜開球嘉賓！萊福力7局無失分好投　終場兄弟「10比3」踹翻統一

韓國瑜上任首登投手丘！　出席職棒高雄開幕戰

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366