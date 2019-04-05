神巧合！洋基大物兩次雙響砲都轟同投手　網：這是命運安排

▲洋基游擊大物托瑞斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基5日對戰金鶯，游擊大物托瑞斯（Gleyber Torres）轟出雙響砲，巧合的是，他前一次雙響砲也是對戰金鶯，這兩次雙響砲都是從金鶯柯布（Alex Cobb）和萊特（Mike Wright Jr.）手中轟出，讓網友直呼：「這是命運的安排！」

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此戰3局上托瑞斯砲轟金鶯先發柯布，這發陽春全壘打幫助洋基突破鴨蛋，6局上他再次建功，從萊特手中轟出一發關鍵三分砲，幫助洋基逆轉成5比4，也是勝利打點的全壘打，幫助洋基終場8比4獲勝。今日4打數4安打，除兩轟外，還有一支二壘安打，貢獻4分打點，累積11個壘打數。

不過最巧合的是，上一次托瑞斯雙響砲是在去年8月1日，當時與金鶯的比賽中，他在2局下轟陽春砲棒打先發柯布，接著於9局下又從萊特手中擊出三分砲，兩次雙響砲都打在同個選手身上，形成難得一見的巧合，而唯一不同之處是去年輸球，今年洋基贏球。

此外，年僅22歲的托瑞斯以22歲又112天成為洋基隊史第3年輕單場10壘打數的球員，排名在前的狄馬喬（Joe DiMaggio）以21歲212天名列第2，隊史最年輕的是傳奇曼托（Mickey Mantle）的20歲又296天。

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