運動雲

> >

恩比德大三元卻出現致命失誤　字母哥45+13退七六人

ETtoday運動雲

▲公鹿字母哥、七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩比德攻下大三元讓字母哥帶走勝利。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

東區兩大強權公鹿與七六人5日正面交鋒，雙方在攻防兩端都互不相讓，到了決勝節公鹿僅以2分領先，不過在最後48.3秒，七六人原先有追平機會，但恩比德(Joel Embiid)卻慘遭安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)蓋了大火鍋，又出現致命失誤葬送追平機會，最終公鹿就以128比122收下勝利。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

即將進入季後賽，公鹿、七六人雙方都在做最後的準備，一開局兩隊馬上展現爭冠的企圖心，不僅在進攻端都能成功製造空檔，防守端更已經有了季後賽的火藥味。

首節9分24秒，恩比德和布萊德索在一次卡位中，「大帝」出現推人動作，布萊德索(Eric Bledsoe)不甘示弱上前直接大力怒推回去，隨後恩比德用球砸過去，布萊德索又再次砸回去，雙方差點爆發衝突，好在兩隊球員都及時去阻止。最終布萊德索被判2次技術犯規直接驅逐，而恩比德則吃下1次T，雙方在攻防兩端互不相讓，半場打完七六人也僅以58比56些微領先。

易籃後兩隊依舊互不相讓，第三節開局不到一分鐘，恩比德從三分線殺入禁區正準備爆扣，「字母哥」卻突然出現硬把球蓋了下來，「大帝」甚至直接重摔在地神情相當痛苦。不過兩隊進攻都多點開花，三節終了，費城軍團仍只有4分領先。

進入決勝節恩比德、安戴托昆波雙方的當家球星都開始往禁區猛攻，公鹿一度將比數追至1分差，無奈瑞迪克(JJ Redick)、伯爾登(Jonah Bolden)接連在外線轟炸，又將比數拉開，好在「字母哥」以及布朗(Sterling Brown)用灌籃回擊成功追平分數。在最後1分02秒靠著希爾的上籃，公鹿成功反超，隨後在下一波進攻中恩比德先是被「字母哥」阻攻又出現致命失誤葬送追平機會還讓密爾瓦基軍團快攻得手，最終七六人無力還擊以122比128落敗。

全場安戴托昆波攻下45分，13籃板，6助攻；密德爾頓(Khris Middleton)22分，3籃板，4助攻；希爾20分，5籃板，5助攻。七六人方面，恩比德繳出34分，13籃板，13助攻；瑞迪克29分，2籃板，3助攻；史考特(Mike Scott)22分，3籃板，1助攻；哈里斯(Tobias Harris)13分，9籃板，3助攻。

關鍵字： NBA七六人公鹿恩比德安戴托昆波
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

熱門新聞

中職／「以前怎投就怎投」　王建民盼陳鴻文找回自己

CBA／捨不得志傑　陸球迷盼CBA增設「林志傑條款」

打不好就被酸　王柏融遇最艱困時刻　洪總：撐過就他的

杜蘭特幫勇士奪2冠卻沒被當自己人？　美媒篤定KD將轉戰尼克

待嫁女孩Ella　不忘「透早」勁裝路跑

洋基游擊大物托瑞斯雙響砲　隊史第3年輕單場10壘打數

讀者回應

﻿

最新新聞

11節被勇士打爆　湖人18分慘輸

2柯瑞相信詹皇下季會強勢回歸

3兄弟拚3連勝　運彩開盤看好猿

4桃田賢斗、辛度爆冷16強止步

5索沙扛富邦主場開幕　運彩看好勝

熱門新聞

1王建民翻影片　盼陳鴻文找回自己

2陸球迷盼CBA能有「林志傑條款」

3王柏融遇艱困時刻　洪總為他說話

4勇士是柯瑞的球隊　美媒篤定KD去尼克

5洋基托瑞斯轟雙響砲　寫隊史紀錄

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

韓國瑜開球嘉賓！萊福力7局無失分好投　終場兄弟「10比3」踹翻統一

韓國瑜上任首登投手丘！　出席職棒高雄開幕戰

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366