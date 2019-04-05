恩比德大三元卻出現致命失誤　字母哥45+13退七六人

▲恩比德攻下大三元讓字母哥帶走勝利。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

東區兩大強權公鹿與七六人5日正面交鋒，雙方在攻防兩端都互不相讓，到了決勝節公鹿僅以2分領先，不過在最後48.3秒，七六人原先有追平機會，但恩比德(Joel Embiid)卻慘遭安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)蓋了大火鍋，又出現致命失誤葬送追平機會，最終公鹿就以128比122收下勝利。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

即將進入季後賽，公鹿、七六人雙方都在做最後的準備，一開局兩隊馬上展現爭冠的企圖心，不僅在進攻端都能成功製造空檔，防守端更已經有了季後賽的火藥味。

首節9分24秒，恩比德和布萊德索在一次卡位中，「大帝」出現推人動作，布萊德索(Eric Bledsoe)不甘示弱上前直接大力怒推回去，隨後恩比德用球砸過去，布萊德索又再次砸回去，雙方差點爆發衝突，好在兩隊球員都及時去阻止。最終布萊德索被判2次技術犯規直接驅逐，而恩比德則吃下1次T，雙方在攻防兩端互不相讓，半場打完七六人也僅以58比56些微領先。

Eric Bledsoe was ejected after throwing the ball at Joel Embiid



(via @NBCSPhilly) pic.twitter.com/A7TtEPzpuU — Sports Illustrated (@SInow) 2019年4月5日

易籃後兩隊依舊互不相讓，第三節開局不到一分鐘，恩比德從三分線殺入禁區正準備爆扣，「字母哥」卻突然出現硬把球蓋了下來，「大帝」甚至直接重摔在地神情相當痛苦。不過兩隊進攻都多點開花，三節終了，費城軍團仍只有4分領先。

D A N G E R U S#FearTheDeer pic.twitter.com/ke3m4amu5w — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2019年4月5日

進入決勝節恩比德、安戴托昆波雙方的當家球星都開始往禁區猛攻，公鹿一度將比數追至1分差，無奈瑞迪克(JJ Redick)、伯爾登(Jonah Bolden)接連在外線轟炸，又將比數拉開，好在「字母哥」以及布朗(Sterling Brown)用灌籃回擊成功追平分數。在最後1分02秒靠著希爾的上籃，公鹿成功反超，隨後在下一波進攻中恩比德先是被「字母哥」阻攻又出現致命失誤葬送追平機會還讓密爾瓦基軍團快攻得手，最終七六人無力還擊以122比128落敗。

全場安戴托昆波攻下45分，13籃板，6助攻；密德爾頓(Khris Middleton)22分，3籃板，4助攻；希爾20分，5籃板，5助攻。七六人方面，恩比德繳出34分，13籃板，13助攻；瑞迪克29分，2籃板，3助攻；史考特(Mike Scott)22分，3籃板，1助攻；哈里斯(Tobias Harris)13分，9籃板，3助攻。