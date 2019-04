恩比德大三元卻出現致命失誤　字母哥45+13退七六人

▲恩比德攻下大三元讓字母哥帶走勝利。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

東區兩大強權公鹿與七六人5日正面交鋒,雙方在攻防兩端都互不相讓,到了決勝節公鹿僅以2分領先,不過在最後48.3秒,七六人原先有追平機會,但恩比德(Joel Embiid)卻慘遭安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)蓋了大火鍋,又出現致命失誤葬送追平機會,最終公鹿就以128比122收下勝利。

即將進入季後賽,公鹿、七六人雙方都在做最後的準備,一開局兩隊馬上展現爭冠的企圖心,不僅在進攻端都能成功製造空檔,防守端更已經有了季後賽的火藥味。

首節9分24秒,恩比德和布萊德索在一次卡位中,「大帝」出現推人動作,布萊德索(Eric Bledsoe)不甘示弱上前直接大力怒推回去,隨後恩比德用球砸過去,布萊德索又再次砸回去,雙方差點爆發衝突,好在兩隊球員都及時去阻止。最終布萊德索被判2次技術犯規直接驅逐,而恩比德則吃下1次T,雙方在攻防兩端互不相讓,半場打完七六人也僅以58比56些微領先。

