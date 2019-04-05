胡智為開幕戰先發2局失1分　張育成保送跑回追平分逃敗

▲印地安人胡智為。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

小聯盟5日（台灣時間）迎接開幕戰，印地安人3A胡智為擔任先發投手，投2局失1分，靠張育成跑回追平分逃敗，印地安人以10比4逆轉勝。

胡智為首局就被海盜3A開路先鋒塔克（Cole Tucker）敲出安打，不過隨後他就遭到盜壘阻殺，胡智為也接連解決2打者，包括張育成游擊區傳球刺殺。

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胡智為2局上控球亂流，先投出保送，接著被敲安打，再投保送形成滿壘，羅賓森（Trayvon Robinson）高飛犧牲打失掉1分，再讓塔克敲出游擊飛球，張育成穩穩接住，幫助胡智為化解危機。

胡智為投2局就退場，投46球，有21顆好球，25顆壞球，壞球率偏高，被敲2安打，有3次保送，失掉1分，防禦率4.5。

印地安人5局結束還以1比3落後，張育成前兩打席熄火，6局下與前一棒的隊友都選到保送，攻佔一、二壘，再靠資深老將佛雷賀提（Ryan Flaherty）二壘安打跑回追平分，此局攻下5分，超前為7比3，也讓胡智為逃過敗投。

7局下又是張育成選到保送開啟另一波攻勢，佛雷賀提連兩打席長打建功，此局又添3分，印地安人3A最終以10比4獲勝。

張育成安打未開張，不過靠兩保送上壘，跑回2分，守備無失誤。另一位扛輪值的投手江少慶開幕戰系列戰也將上陣。