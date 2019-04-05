大都會深夜遭突擊藥檢睡不滿5hrs　主場開幕戰僅4安慘敗

▲大都會主場開幕戰敗給同區對手國民。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大都會台北時間5日主場開幕戰，被國民「小史」（Stephen Strasburg）壓制，全場僅擊出4支安打，終場以0比4吞敗。打擊表現低迷的原因，就是前一晚被隨機藥檢所害，導致行程延誤，拖到凌晨3點才回到家，球員僅有不到5個小時的睡眠。

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根據紐約媒體報導，在4日結束馬林魚客場三連戰後，大都會被通知必須接受藥檢，晚場比賽結束後又因為隨機藥檢，導致回程時間被耽擱，球員到家後都已經凌晨3點，沒有太多休息時間，馬上要面對今日下午1點的比賽。

尼莫（Brandon Nimmo）提到，在馬林魚客場三連戰，全隊一共接受3次藥檢，搞得很多球員都很不爽，「這是一次隨機的藥檢，但這是必須該做的事情，也是比賽的一部分。很不幸，這個時間點很不好，讓我們沒有時間睡覺，特別是在主場開幕戰的前一晚。」

睡眠不足的情況下，大都會打線徹底熄火，全場只有擊出4支安打，「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）6局失2分優質先發也只能無奈吞下本季首敗，而國民先發史特拉斯堡主投6.2局僅被敲出3支零星安打，飆出9次三振，本季首勝輕鬆入袋。

「我們大多數人應該都沒睡超過5小時，這是個艱難的處境，不過棒球就是這樣，有時候會遇到很多狀況，不過還是要盡力去比賽。」尼莫表示，「我們賽前盡可能做好一切準備，不讓這件事成為輸球的藉口。」

▲國民「小史」史特拉斯堡奪本季首勝。（圖／達志影像／美聯社）



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