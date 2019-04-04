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中職／桃猿最速男陳晨威　洪總堅持一軍：沒用可惜

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▲▼Lamigo桃猿陳晨威。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿陳晨威。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿新秀陳晨威4日對戰富邦悍將，繳出3安猛打賞，8局生涯首打點出爐，且單場2盜，再度展現腳程，總教練洪一中賽後表示：「這就是堅持讓他在一軍的原因，我很看好他的速度，沒用很可惜。」

陳晨威為桃猿去年選秀第2輪指名新秀，新人首個完整球季便受到重用，開季自一軍出發，今天擔任開路先鋒鎮守游擊，打擊有好表現，還展現速度壓迫對方投手，陳晨威賽後透露，教練賽前有特別提醒，對方先發陳仕朋投球動作較慢，可以試著抓抓看盜壘時機，今天確實掌握不錯。

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至於打擊方面，他坦言：「前幾場滿悶的，有做了一些調整，包括修正揮棒軌跡。」藍寅倫作為學長，也不忘提醒他該修正的地方，「學長有發現我的打擊揮棒問題，都會在旁邊幫我注意。」

但今天在守備方面發生失誤，他感到自責：「現在守備上壓力確實比較大，偶爾也會有放不開的狀況，會再好好加強。」

開季至今打擊起伏較大，但洪總仍堅持把陳晨威放在一軍，最大原因就是看好他的速度：「跑這麼快，沒用的話很可惜，所以堅持讓他在一軍。」學長林泓育也直言，陳晨威是目前全隊跑最快的打者。

陳晨威也對自己的腳程很有信心，本季目標是盜壘王：「這是與速度最相關的獎了，希望自己有機會爭取。」

關鍵字： 陳晨威中華職棒Lamigo桃猿洪一中富邦悍將
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