日職／陳冠宇中繼4局無失分　西武本田圭佑生涯首勝

記者楊舒帆／綜合報導

羅德4日作客西武，先發投手小島和哉被打爆，陳冠宇中繼4局無失分，繳出好投，防禦率仍是0。

西武首局就發揮攻勢，小島和哉單局3保送，森友哉三壘安打清壘打，加上外崎修汰二壘滾地球送回森友哉，攻下4分，2局下又是一輪猛攻，森友哉、外崎修汰、栗山巧連續安打串連再添4分。

羅德陷於0比8落後，陳冠宇3局登板，讓西武3上3下，4局下山川穗高、森友哉安打，栗山巧保送，形成滿壘，中村剛也敲三壘滾地球化解危機。

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陳冠宇5局下續投，再度製造3上3下，6局下，1出局後，被加藤翔平跑出內野安打，但盜壘失敗，中村獎吾敲飛球出局，完成中繼任務。

陳冠宇投4局，用64球，被敲3支安打，奪2次三振，有1次保送，無失分，加上2日對西武兩局無責失，目前6局無責失，防禦率仍是完美的0。

羅德持續落後，僅在5局上靠洋砲巴加爾斯（Kennys Vargas）轟出全壘打追回2分，7局上換萊亞德（Brandon Laird）開轟再追回2分，也把西武先發投手本田圭佑打退場。羅德9局上再由角中勝也開轟，再添2分，不過西武最終仍以8比6獲勝。

西武先發本田圭佑投6局，被敲5支安打，包括2支全壘打，失4分，奪生涯首勝。