不斷更新／黃鈞聲適時一擊得分　統一4局0比1兄弟

▲蔡齊哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職連假首日中信兄弟澄清湖主場迎戰統一獅，本土年輕投手蔡齊哲先發，對決洋投奧斯丁。

1局上，陳傑憲左外野飛球出局，羅國龍獲得保送，潘武雄三振，蘇智傑游擊平飛球。1局下王威晨安打，林書逸野手選擇上壘，陳子豪游擊滾地球，跑者上二壘，林智勝觸身球保送，許基宏左外野飛球出局。

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2局上，郭阜林、陳鏞基都遭到三振，唐肇廷三壘飛球出局。2局下，周思齊獲得保送，彭政閔左外野飛球出局，黃鈞聲二壘安打帶回1分，王勝偉游擊滾地球出局，二壘手陳傑憲失誤讓王威辰上壘，林書義敲強勁滾地球，陳鏞基攔截守住。

3局上，蔡奕玄三振，陳重羽三壘線邊滾地球，許基宏攔截精彩守備，陳傑憲獲得保送，羅國龍左外野飛球。3局下陳子豪、林智勝飛球出局，許基宏二壘滾地球，奧斯丁首度演出3上3下。

4局上，兩出局後，郭阜林敲統一獅團隊首安，陳鏞基也敲右外野平飛安打，唐肇廷二壘滾地球靠王威晨失誤上壘，形成滿壘，蔡奕玄右外野飛球接殺，留下殘壘。4局下，奧斯定連保送周思齊、彭政閔，周思齊跑三壘遭盜壘阻殺，黃鈞聲游擊飛球，王勝偉中外野飛球接殺。

▲黃鈞聲 。（圖／記者黃克翔攝）

▲統一獅隊洋將奧斯丁。（圖／統一球團提供）

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統一獅先發打線

1 二 陳傑憲

2 中 羅國龍

3 指 潘武雄

4 左 蘇智傑

5 三 郭阜林

6 一 陳鏞基

7 右 唐肇廷

8 游 蔡奕玄

9 捕 陳重羽

中信兄弟先發打線

1 二 王威晨

2 中 林書逸

3 右 陳子豪

4 指 林智勝

5 三 許基宏

6 左 周思齊

7 一 彭政閔

8 捕 黃鈞聲

9 游 王勝偉