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日職／王柏融熄火中斷連4場安打　打擊率降至2成

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天金鷹與日本火腿4日交手，王柏融4支0，打擊率降至2成，火腿以2比11落敗，系列賽遭到橫掃，慘吞3連敗，樂天金鷹投手宋家豪連兩戰登板，無緣對決王柏融，演出3上3下好投，還投出2K。

王柏融擔任先發第5棒指定打擊，首打席內野飛球，第二打席左外野飛球出局，第三打席一、三壘有跑者敲投手上空飛球，第四打席一壘滾地球出局。

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火腿先發齋藤佑樹首局就遇亂流，被田中和基、茂木榮五郎連續安打攻下1分，島内宏明獲得保送，銀次敲右外野安打送回2分，火腿1局結束以0比3落後。

5局下，中島卓也安打，西川遙輝獲得保送，大田泰示適時安打助火腿攻下第1分，近藤健介敲由及滾地球，形成一、三壘有跑者，樂天換上右投石橋良太，兩出局後輪到王柏融打擊，1好2壞時敲出投手上方飛球，無緣貢獻打點。鶴岡慎也從第二任投手青山浩二手中轟出全壘打，再追回1分，火腿仍以2比3落後。

6局下樂天大爆發，6安打串聯銀次、嶋基宏、淺村榮斗都貢獻長打火力，單局8分，將比數拉開至11比2，讓火腿無法招架。

宋家豪7局上登板，西川遙輝界外球飛球出局，然後三振大田泰示，最快149公里，近藤健介對決6球揮空也三振出局。宋家豪投1局，用20球奪2K，無失分，連兩戰登板無失分，防禦率2.08。樂天金鷹敲11支安打拿下11分，最終以11比2獲勝，開幕戰落敗後開啟5連勝。

王柏融此戰4支0，中斷連4場安打，打擊率降至2成，樂天系列賽12打數2安打，沒有延續開幕週對歐力士的手感，接下來將到火腿主場的東京巨蛋繼續迎接3連戰。

關鍵字： 日職火腿王柏融
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