迪葛隆飆14K又開轟　連續26場優質先發追平大聯盟紀錄

▲迪葛隆（Jacob deGrom）面對馬林魚一夫當關狂飆14K。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

大都會賽揚強投迪葛隆（Jacob deGrom）4日客場出戰馬林魚，迪葛隆除了展現賽揚身手，7局無失分並且送出14次三振外，還敲出1發陽春砲。最終大都會以6比4擊敗馬林魚，迪葛隆收下本季第2勝，他也以跨季連26場優質先發追平大聯盟紀錄。

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▲迪葛隆飆14K又開轟完全宰制比賽。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

迪葛隆在3局時第1次上場打擊，面對第1球就揮棒攻擊，將球送過右外野大牆。根據《ESPN》報導，迪葛隆這次敲出去的球，比馬林魚今天整隊在他的投球下打得都遠，因為迪葛隆今天主投7局，只被敲出3支安打，沒有失分，另外送出14次三振完全壓制馬林魚打線。

Jacob deGrom made more history tonight.



Longest streaks of quality starts in major league history:



1(t). Jacob deGrom, 26 starts (May 18, 2018-present)

1(t). Bob Gibson, 26 starts (1967-68) — Tim Healey (@timbhealey) 2019年4月4日

迪葛隆本季2度先發，累計13局投球，無失分外帶24次三振，他個人已經跨季連續26局無失分，刷新他個人的新高紀錄，另外本場比賽也是他跨季連續26場優質先發，追平了吉伯森（Bob Gibson）在1967-68賽季的紀錄。

迪葛隆也是大都會12年來，首位單場無失分並且能夠送出14K的投手，前一位是曼恩（John Maine）在2007年9月同樣是面對馬林魚所創下。對於今天的表現，賽後迪葛隆接受訪問表示，「這場可能是我這麼久以來表現最好的一次。」而追平連續優質先發迪葛隆則這樣說，「我沒特別去注意這個紀錄，我只是每晚盡可能地維持同樣的表現。」

大都會身處國聯東區火藥庫，儘管最近拉出一波3連勝，目前以5勝1敗領跑分區，但是如何延續開季好表現才是大都會需要留意的，去年開季前12戰只輸1場，不過最終整季只有77勝85敗排在國聯東區第4。