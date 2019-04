迪葛隆飆14K又開轟　連續26場優質先發追平大聯盟紀錄

▲迪葛隆(Jacob deGrom)面對馬林魚一夫當關狂飆14K。(圖/達志影像/美聯社)



記者黃詩崴/綜合報導

大都會賽揚強投迪葛隆(Jacob deGrom)4日客場出戰馬林魚,迪葛隆除了展現賽揚身手,7局無失分並且送出14次三振外,還敲出1發陽春砲。最終大都會以6比4擊敗馬林魚,迪葛隆收下本季第2勝,他也以跨季連26場優質先發追平大聯盟紀錄。

▲迪葛隆飆14K又開轟完全宰制比賽。(影片取自YouTube,若遭刪除請見諒。)

迪葛隆在3局時第1次上場打擊,面對第1球就揮棒攻擊,將球送過右外野大牆。根據《ESPN》報導,迪葛隆這次敲出去的球,比馬林魚今天整隊在他的投球下打得都遠,因為迪葛隆今天主投7局,只被敲出3支安打,沒有失分,另外送出14次三振完全壓制馬林魚打線。

Jacob deGrom made more history tonight.



Longest streaks of quality starts in major league history:



1(t). Jacob deGrom, 26 starts (May 18, 2018-present)

1(t). Bob Gibson, 26 starts (1967-68)