運動雲

> >

日職／宋家豪7上飆2K最快149公里　王柏融8上滾地球出局

ETtoday運動雲

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

火腿4日繼續作客樂天金鷹，此戰台灣時間12點開打，王柏融擔任先發第5棒指定打擊，首打席內野飛球，第二打席左外野飛球出局，第三打席一、三壘有跑者敲投手上空飛球，第四打席一壘滾地球出局。

樂天先發弓削隼人初登板，首局演出3上3下，而且飆出兩K。火腿先發齋藤佑樹首局就遇亂流，被田中和基、茂木榮五郎連續安打攻下1分，島内宏明獲得保送，銀次敲右外野安打送回2分，火腿1局結束以0比3落後。

請繼續往下閱讀...

2局上中田翔獲得保送，王柏融面對左投弓削隼人，敲三壘飛球出局，火腿此局攻佔滿壘但留下殘壘。2局下齋藤佑樹解決2人後，投出保送，火腿決定換投，齋藤佑樹僅投1.2局就退場，上原健太登板飆三振化解。

3局上，中島卓也、近藤健介安打還是留下一、三壘殘壘。3局下樂天攻佔一、二壘沒得分。王柏融4局上擔任首名打者，2好2壞時敲出左外野飛球出局，火腿又攻佔一、二壘但谷內亮太敲單場第2支雙殺打，依舊無法突破防線。

5局下，中島卓也安打，西川遙輝獲得保送，大田泰示適時安打助火腿攻下第1分，近藤健介敲由及滾地球，形成一、三壘有跑者，樂天換上右投石橋良太，兩出局後輪到王柏融打擊，1好2壞時敲出投手上方飛球，無緣貢獻打點。鶴岡慎也從第二任投手青山浩二手中轟出全壘打，再追回1分，火腿仍以2比3落後。

6局下樂天大爆發，6安打串聯銀次、嶋基宏、淺村榮斗都貢獻長打火力，單局8分，將比數拉開至11比2。

7局上宋家豪登板，西川遙輝界外球飛球出局，然後三振大田泰示，最快149公里，近藤健介對決6球揮空也三振出局。宋家豪投1局，用20球奪2K，無失分。

8局上宋家豪退場，福山博之登板，中田翔敲游擊飛球出局，王柏融第四打席一壘滾地球出局，此戰目前4打席熄火。

王柏融開幕戰至今連6場先發，除了開幕戰無安打表現之外，從第2戰開始連4場比賽有安打，與樂天金鷹2連戰，8打數2安打，賽前打擊率0.238。

▲樂天宋家豪。（圖／翻攝自FOX）

▲樂天宋家豪。（圖／翻攝自FOX）

關鍵字： 日職火腿王柏融
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

CBA／捨不得志傑　陸球迷盼CBA增設「林志傑條款」

中職／暫居中信四冠王　林書逸：要打完120場

籃網羅素末節轟18分不敵暴龍　林書豪壓哨三分被沒收低迷得2分

中職／喜歡台灣隊友　萊福力：投到不能投為止

中職二軍／統一江亮緯不滿三振丟棒遭驅逐　兄弟廖乙忠首勝

日職／戰力外後拚上一軍　西武廖任磊初登板飆首K

讀者回應

﻿

最新新聞

1羅力5局失1分　悍將11比1打爆桃猿

2右手仍有瘀青　李振昌盼下周歸隊

3葉家淇狂飆12K　升一軍牛棚待命

4兄弟主場迎戰獅　林智勝扛第4棒

5蔣智賢回一軍　羅力最快11日歸隊

熱門新聞

1陸球迷盼CBA能有「林志傑條款」

2暫居四冠王　林書逸：要打120場

3林書豪壓哨三分被沒收低迷得2分

4喜歡台隊友　萊福力：投到不能投

5統一二軍江亮緯不滿三振丟棒被逐出場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

韓國瑜上任首登投手丘！　出席職棒高雄開幕戰

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

04_02 富邦 vs Lamigo 六局下，蛋蛋的哀傷，林宥穎遭觸身反彈球襲擊倒地

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366