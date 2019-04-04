日職／宋家豪7上飆2K最快149公里　王柏融8上滾地球出局

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

火腿4日繼續作客樂天金鷹，此戰台灣時間12點開打，王柏融擔任先發第5棒指定打擊，首打席內野飛球，第二打席左外野飛球出局，第三打席一、三壘有跑者敲投手上空飛球，第四打席一壘滾地球出局。

樂天先發弓削隼人初登板，首局演出3上3下，而且飆出兩K。火腿先發齋藤佑樹首局就遇亂流，被田中和基、茂木榮五郎連續安打攻下1分，島内宏明獲得保送，銀次敲右外野安打送回2分，火腿1局結束以0比3落後。

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2局上中田翔獲得保送，王柏融面對左投弓削隼人，敲三壘飛球出局，火腿此局攻佔滿壘但留下殘壘。2局下齋藤佑樹解決2人後，投出保送，火腿決定換投，齋藤佑樹僅投1.2局就退場，上原健太登板飆三振化解。

3局上，中島卓也、近藤健介安打還是留下一、三壘殘壘。3局下樂天攻佔一、二壘沒得分。王柏融4局上擔任首名打者，2好2壞時敲出左外野飛球出局，火腿又攻佔一、二壘但谷內亮太敲單場第2支雙殺打，依舊無法突破防線。

5局下，中島卓也安打，西川遙輝獲得保送，大田泰示適時安打助火腿攻下第1分，近藤健介敲由及滾地球，形成一、三壘有跑者，樂天換上右投石橋良太，兩出局後輪到王柏融打擊，1好2壞時敲出投手上方飛球，無緣貢獻打點。鶴岡慎也從第二任投手青山浩二手中轟出全壘打，再追回1分，火腿仍以2比3落後。

6局下樂天大爆發，6安打串聯銀次、嶋基宏、淺村榮斗都貢獻長打火力，單局8分，將比數拉開至11比2。

7局上宋家豪登板，西川遙輝界外球飛球出局，然後三振大田泰示，最快149公里，近藤健介對決6球揮空也三振出局。宋家豪投1局，用20球奪2K，無失分。

8局上宋家豪退場，福山博之登板，中田翔敲游擊飛球出局，王柏融第四打席一壘滾地球出局，此戰目前4打席熄火。

王柏融開幕戰至今連6場先發，除了開幕戰無安打表現之外，從第2戰開始連4場比賽有安打，與樂天金鷹2連戰，8打數2安打，賽前打擊率0.238。

▲樂天宋家豪。（圖／翻攝自FOX）