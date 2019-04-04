唐西奇菜鳥賽季超過1500分　獨行俠隊史第3人

▲唐西奇菜鳥賽季攻下至少1500分成隊史第3人。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

獨行俠本季在選秀上老鷹交易得到了唐西奇(Luka Doncic)，原先外界都認為達拉斯瘋了，但他很快用行動來證明自己，儘管現在獨行俠已經遭到淘汰，不過唐西奇表現依舊亮眼，4日面對灰狼一戰雖然以2分差飲恨，唐西奇卻攻下27分，目前新秀賽季得分累積達1505分，成隊史第3為菜鳥賽季得超過1500分球員。

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儘管灰狼與獨行俠兩隊早就沒了季後賽可以打，但雙方依戰況依舊相當激烈，半場打完成戰成平手，但易籃後灰狼瞬間拉開比分帶著10分領先進入末節，不過在主場做戰的達拉斯軍團仍沒有放棄，瘋狂往內線進攻，無奈進攻點太少，最終仍以108比110落敗。

本戰獨行俠輸球，但唐西奇表現依然相當亮眼，復出首戰就21投11中，攻下27分，12籃板，6助攻的全能數據，加上這27分，唐西奇在菜鳥賽季得分已經累積達1505分，成為獨行俠隊史第3位在新人球季就得到1500分的球員，另外兩位分別是1981賽季的文森特(Jay Vincent)攻下1731分以及1993賽季的「怪獸」馬許本(Jamal Mashburn)攻下的1513分。由於獨行俠還有4場例行賽，唐西奇將有機會再把得分往上推進。

唐西奇本季掀起了巨大旋風，不斷被拿來與過去的偉大球員比較，至今場均可以攻下21.2分，7.7籃板，5.9助攻，已經被視為新人王大熱人，更成為獨行俠未來核心，接下來若他能與波辛基斯(Kristaps Porzingis)打出好的化學反應，獨行俠戰績將有望更加提升。

▲唐西奇本季掀起巨大旋風，已成為獨行俠未來核心。（圖／達志影像／美聯社）