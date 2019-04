波波維奇開賽63秒就遭驅逐　馬刺無人領軍慘敗金塊28分

▲約基奇繳出準大三元數據率領金塊狂虐馬刺。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

西區第2的金塊與第7的馬刺,雙方相當有機會在季後賽首輪對決,4日兩隊最後一次例行賽交手格外重要,不過在開局63秒,馬刺「軍神」波波維奇(Gregg Popovich)就被驅逐,導致球隊沒人領軍,進入次節後分差瞬間被拉開,甚至在第3節馬刺就落後達22分,終場金塊也以113比85屠殺馬刺。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

黑衫軍與金塊兩隊目前的排名很可能進入進後賽首輪就會正面交鋒,例行賽最後一次對決雙方都非常在意,但才開局1分03秒,馬刺教頭波波維奇就因為不滿裁判吹罰上前抱怨,隨後連吃2次技術犯規直接遭到驅逐,才開場63秒就被驅逐,這也創下聯盟主帥最快被趕出場紀錄。不過在首節黑衫軍仍展現韌性僅以4分些微落後,不料進入次節進攻大當機,防守又出現問題,遭到金塊爆打33比19猛攻,導致半場終了馬刺以43比61落後達雙位數。

63 seconds



it took 63 seconds for Gregg Popovich to get ejected #GoSpursGo #NBATwitter pic.twitter.com/A6gLbwysxN