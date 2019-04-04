波波維奇開賽63秒就遭驅逐　馬刺無人領軍慘敗金塊28分

▲約基奇繳出準大三元數據率領金塊狂虐馬刺。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

西區第2的金塊與第7的馬刺，雙方相當有機會在季後賽首輪對決，4日兩隊最後一次例行賽交手格外重要，不過在開局63秒，馬刺「軍神」波波維奇(Gregg Popovich)就被驅逐，導致球隊沒人領軍，進入次節後分差瞬間被拉開，甚至在第3節馬刺就落後達22分，終場金塊也以113比85屠殺馬刺。

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黑衫軍與金塊兩隊目前的排名很可能進入進後賽首輪就會正面交鋒，例行賽最後一次對決雙方都非常在意，但才開局1分03秒，馬刺教頭波波維奇就因為不滿裁判吹罰上前抱怨，隨後連吃2次技術犯規直接遭到驅逐，才開場63秒就被驅逐，這也創下聯盟主帥最快被趕出場紀錄。不過在首節黑衫軍仍展現韌性僅以4分些微落後，不料進入次節進攻大當機，防守又出現問題，遭到金塊爆打33比19猛攻，導致半場終了馬刺以43比61落後達雙位數。

63 seconds



it took 63 seconds for Gregg Popovich to get ejected #GoSpursGo #NBATwitter pic.twitter.com/A6gLbwysxN — TBN (@TBNMedia) 2019年4月4日

易籃後金塊依舊不減火力，憑藉約基奇(Nikola Jokic)的串聯，團隊多點開花，黑衫軍在外圍以及內線都無法抵擋金塊攻勢，只能靠迪羅臣(DeMar DeRozan)、艾德里奇(LaMarcus Aldridge)這兩名球星零星單打來得分，使分差一度落後達20分，在最後階段金塊又打出7比0小高潮，牢牢穩固22分領先優勢。

Just kinda how tonight's going #MileHighBasketball pic.twitter.com/En6yQwWrEu — Denver Nuggets (@nuggets) 2019年4月4日

進入決勝節由於雙方分差過大，馬刺很快就換上替補作戰，不過金塊主帥馬龍(Mike Malone)先前就表示會減少輪換，要找到最強陣容進入季後賽，所以仍將主力球員留在場上，莫雷(Jamal Murray)還上演空接爆扣將士氣提升到最高點，隨後金塊也換上替補，但馬刺也已經無力追分，最終金塊就以113比85狂虐馬刺。

全場馬刺4人得分上雙但都不達20分，艾德里奇攻下16分，6籃板，1助攻；迪羅臣11分，1籃板，3助攻；沃克(Lonnie Walker IV)16分，2籃板。金塊方面，約基奇繳出20分，11籃板，9助攻的準大三元；莫雷14分，6籃板，11助攻；莫里斯(Monte Morris)19分，3籃板，3助攻。