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詹皇將積極招募球星　仍自信大咖想和他當隊友

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▲湖人詹姆斯、快艇加里納利。（圖／CFP）

▲詹皇今夏將會積極招募球星來湖人。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

湖人在本季簽下詹姆斯(LeBron James)卻慘遭提前淘汰，無疑是一個失敗的賽季，這也讓外界都認為「詹皇」帶隊能力不如以往，但今夏湖人勢必會有大動作補強，只是不少人都猜測已經沒有人想和詹姆斯同隊，不過詹姆斯仍非常有自信會有球員想和自己一起作戰，並且表示會努力幫湖人招募球星加盟。

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已經34歲的詹姆斯長年作為聯盟第一人，已經連續15連闖入季後賽，甚至連8年打總冠軍戰，幾乎只要跟他同隊就是「冠軍戰保證」不過今年詹姆斯轉戰湖人，在狂野西區他卻沒能帶領年輕的紫金軍團取得成功，反而早早就被淘汰。這季的失敗讓湖人今夏勢必會進行補強來輔佐「詹皇」，他本人坦言會積極幫湖人進行招募。

▲▼鵜鶘戴維斯、湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯本季多次表示想和戴維斯一起打球。（圖／CFP）

詹姆斯表示，「我會盡自己所能幫助球隊變更強。贏球就是我來到這裡的原因，很明顯，我們必須變得更強。我們有機會變得更好，今夏自由市場有很多人才，很多人都可以幫助我們，所以我會盡可能的去招募他們加盟。

過去湖人都在自由市場吃了閉門羹，詹姆斯來到湖人的第一個賽季又非常失敗，這對於湖人而言有著很大打擊，有詹姆斯的球隊也不再是季後賽保證，外界都猜測現在已經沒人願意來到洛杉磯打球，不過「詹皇」仍非常有自信，「他們已經得到我了，我有信心仍然有很多球員願意和我一起打球，對於這點我一直都很有自信。

今夏自由市場最大咖的球星莫過於杜蘭特(Kevin Durant)，另外還有雷納德(Kawhi Leonard)、厄文(Kyrie Irving)、巴特勒(Jimmy Butler)，這些一線球員，湖人有著龐大的市場以及資金可以運用，非常有機會再簽下一名頂級球員，但尼克同樣也清空大約，為了也是要在自由市場上找大咖，加上又位處紐約，勢必會是湖人在搶人大戰中最大競爭者。

▲湖人詹姆斯、灰熊小賈索。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹皇仍相信有球員想和他一起作戰。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯
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