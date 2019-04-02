中職二軍／桃猿牛棚大崩盤　統一獅單局狂灌7分逆轉

▲統一獅隊朱元勤全壘打。（圖／統一球團提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒二軍例行賽2日統一獅對桃猿，獅隊一路落後9局上趁桃猿牛棚崩盤，靠著朱元勤3分彈領軍，一口氣灌進7分大逆轉，終場以8比7險勝。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

桃猿首局面對獅隊先發左投就有斬獲，利用2保送及1失誤攻佔滿壘，陽耀勳滿貫彈，2局下林立、張閔勛都敲二壘安打再下一城，4局下城晉安打把王玉譜打退場，由郭力瑋接替，桃猿攻勢不停歇，張閔勛第2支安打及詹智堯三壘安打帶回2分，取得8比0的大幅領先。

獅隊前5局打得悶，6局上此戰先發第9棒的新秀張偉聖掃出二壘安打帶動，再由莊駿凱安打跑回1分，隨後又兩局形成6上6下，直到9局上，面對桃猿第2任投手朱俊祥，郭峻偉安打發動攻勢，隨後2保送上壘，江亮緯跑出內野安打帶1打點，朱俊祥第2次暴投造成失分退場，換上賴達官接替，張偉聖、莊駿凱獲得保送，再換張明翔，這時朱元勤補上3分彈，此局獅隊共灌進7分，逆轉奪勝。

桃猿先發投手蘇俊羽主投8局表現出色，用102球，被敲6支安打，奪6次三振，失1分，最終牛棚砸鍋無關勝敗，張明翔挨轟承擔敗戰，獅隊動用車輪戰，傅于剛中繼1局無失分勝投，林威志9局下守成，奪救援點。