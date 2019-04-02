大馬公開賽／戴資穎今首輪戰香港　至少要晉4強保住球后

▲戴資穎二代球衣亮相。（圖／VICTOR勝利體育提供）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽4月2日至7日登場，力拼女單三連霸的戴資穎，首站要對上香港鄧旋，不過此站相當關鍵，戴資穎有保分壓力，至少要打進四強，且如果目前世界第二陳雨菲或是日本奧原希望奪冠，球后很可能會換人當。

依照目前的世界排名，戴資穎還是穩坐第一，積分95667分，陳雨菲則是88079分，奧原希望的86953分緊跟在後，馬來西亞公開賽冠軍可獲得11000分，戴資穎勢必得打進4強，如果讓陳雨菲或奧原希望封后，很可能就會威脅球后位置。

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而據籤表，戴資穎首輪對上世界排名37的鄧旋，雙方從未交手過，如果順利過關，最快可能在8強賽碰到好友和死敵的泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），接著在4強賽才有機會遭遇到印度頭號女單辛度，或是剛在全英賽決賽交手的大陸陳雨菲。預計在2日下午5點50分出賽。

▼ 羽球男單一哥,周天成 。（圖／CFP）

男單部分，大會第三種子的男單一哥周天成被分在籤表下半部，首輪對上林丹，雙方交手7次周天成僅有1次勝利，另位好手王子維籤運不佳，首輪就對上剛在印度站奪冠、前丹麥球王安賽龍(Viktor Axelsen)。

台將男雙則有王齊麟／李洋、廖敏竣／蘇敬恆、盧敬堯／楊博涵出賽，其中剛拿下印度站冠軍的「麟洋配」首輪就要對上世界第一的印尼組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya)。女雙則有許雅晴／胡綾芳出賽，混雙則有李洋／楊景惇，以及王齊麟／程琪雅兩組。

▼羽球男雙組合王齊麟、李洋，麟洋配 。（圖／取自BADMINTONPHOTO）