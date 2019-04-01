因王柏融另類解成就　蕭一傑登MVP舞台:打10年沒上去過

▲王柏融與近藤健介、有原航平入選單場MVP，蕭一傑踏上10年從沒登過的MVP舞台。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／札幌報導

褪下球員身份轉任「大王」王柏融翻譯後，蕭一傑面臨許多新的挑戰，31日便來了一個突發狀況，讓他有些措手不及，「職業生涯打了10年，還是第一次站在那（MVP舞台）訪問。」蕭一傑笑稱，「我想我自己可能比柏融還緊張，當下只想趕快結束。」

去年遭到富邦悍將釋出後，蕭一傑曾想過是否創業，但最終以5年日職資歷的優勢，成為王柏融加入火腿的專屬翻譯。1月正式接下翻譯工作至今，蕭一傑享受其中，「 對我來說，錢真的不是重點，最重要是吸收經驗。」他笑說，「雖然有時候會發生一些突發狀況，但還是很喜歡這份工作。」

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昨天便碰到了突發事件。王柏融雙安繳生涯首打點，獲選單場MVP，作為翻譯的蕭一傑立刻陪他上台，他也從沒想過會是以這樣的方式站在舞台上，也算是另類解了成就，「打了10年還沒站上那樣的舞台，自己還滿緊張的。」蕭一傑坦言，或許是太過緊張，翻譯不夠到位，「第一次面對這樣的大場面，要立刻把柏融說的一字一句翻出來，真的有些困難，這也是我必須解決的課題，希望往後我可以做得更好。」

▲蕭一傑成為翻譯；以全新的身份加入火腿。（圖／記者季相儒攝）

火腿球風開放 監督重視雙向溝通

球員時期先後效力阪神、軟銀，這是蕭一傑待的第3支日職球隊，但這次以全新的身份加入，對他來說有許多未知的事，「每一支球隊的運作還是會有點不同，但自己在這圈子久了，有心理準備應該會碰到什麼的狀況。」

蕭一傑認為火腿是支球風相當開放的球隊，開幕戰正式開打之前，監督栗山英樹特別召集教練團、選手以及行政人員，強調教練團絕對不會強求選手做任何事，但若有什麼想法，一定要讓教練團知道，蕭一傑說：「栗山監督很重視雙向溝通，他認為選手有想法一定要表達，才能讓球隊更好。」

教練團、選手擁有好的氣氛，高層的支持也很重要，蕭一傑透露，三方的想法其實都很一致，栗山監督相信選手，選手也展現自主性，不讓球團、高層失望：「火腿的球員都很有想法，都知道自己該做什麼事，栗山監督放心每一個人。」

栗山監督親切善待每一人，當然也包括蕭一傑，昨天比賽結束之後，全隊出場向球迷致意時，栗山監督突然推了蕭一傑一把，要他一同出場，讓他有些受寵若驚，「照理說行政人員是不必要上去的，但栗山監督把我推到他前面，我真的有點嚇到。」

▲蕭一傑翻譯甘苦談。（圖／記者季相儒攝）

開心達比修仍記得自己 蕭：看好王柏融在日職生存

曾為阪神第一指名投手，蕭一傑在業界也算是前輩，但他現在面對火腿的任何一位選手，不會刻意擺老，「我們球隊只有4位（球員）比我還大，其中2個還是選手兼教練，雖然年紀都比我小，但我都會尊重他們，他們對我也很客氣。」

擔任翻譯這段期間，蕭一傑回想印象深刻的事，面帶微笑說：「達比修有居然記得我，我真的很開心！」原來兩人曾在高中一同合照過，甲子園比賽也碰過，對於年代已久遠的事情，達比修仍銘記在心，讓他相當感動，「我們在亞利桑那集訓時，達比修有特別來火腿打招呼，他認出我是誰，問我是不是蕭桑，聊了彼此的近況，我真的很開心耶，沒想到他還記得我。」

蕭一傑在球員時期曾賞過王柏融三振，當然也被他狠敲過全壘打，如今兩人成為重要的夥伴，蕭一傑知道自己的角色很重要，為了持續精進日文，他只要有空也會觀看國內外翻譯的影片，「語言這東西是學不完的，必須一直想辦法進步。」而作為旅日資深前輩，他也看好王柏融在日職的發展，「他是有能力在這生存的。」

▲蕭一傑看好王柏融在日職生存。（圖／記者季相儒攝）