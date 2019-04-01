運動雲

> >

國民盜壘王透納單場雙響砲　再見轟氣走大都會避免橫掃

ETtoday運動雲

▲▼ 國民游擊手透納（Trea Turner）（圖／路透）

▲國民游擊手透納（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

國民1日出戰大都會，國民25歲隊史累積盜壘成功最多次的游擊手透納（Trea Turner）單場擊出雙響砲，更於9局下半擊出再見全壘打，他5打席敲出2支全壘打貢獻4分打點，國民終場以6比5氣走大都會，國民奪下開季首勝，也避免遭大都會3連戰橫掃命運。

透納去年跑出43次盜壘，國民4年生涯累積124次盜壘成國民隊史盜壘王，他今年前2戰擊出3支安打，此役他3局擊出3分打點全壘打，一棒逆轉大都會2分，他5局下靠野手選擇上一壘後再盜上二壘，並靠隊友打擊跑回本壘使國民領先3分。

請繼續往下閱讀...

▲透納再見全壘打

大都會於8局敲3安將再將分差追平，國民透納在9局一人時出局面對大都會左投威爾森（Justin Wilson），他在3壞球下將球掃出左外野看台上演再見全壘打，終場國民就以1分險勝大都會。

透納表示，「我們本場有點像自己挖坑後又自己跳了出來，最後贏球感覺很好，我不在意我們怎樣贏的，更在意我們贏球時的過程。」

▲▼國民游擊手透納（Trea Turner）（圖／達志影像／美聯社）

▲國民游擊手透納擅長盜壘（圖／達志影像／美聯社）

透納2015年加入國民，透納以飛毛腿為優勢，打擊能力也不俗，他於第二年盜壘33次，擊出13次全壘打，該年於國聯新人王票選排名不敵道奇席格（Corey Seager ）飲恨新人王。

透納曾2017年對洛磯時上演完全打擊，單場貢獻7分打點，他也成為國民隊史第9位上演完全打擊的球員，透納上季擊出180支安打含19發全壘打，他今年3場比賽13打席擊出5安含2轟，繳出.385/.429/.923打擊三圍成績，擅長的盜壘至今3場已有4次。

關鍵字： 國民大都會透納MLB
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

得來速排隊...秒被白車「無恥插入」！　他神用15秒震天喇叭聲逼退

熱門新聞

CBA／林志傑拼老命轟27分逃過橫掃　主場球迷狂呼MVP

北海道直擊／看的不是王柏融的安打　監督滿意最後打席

CBA／林志傑告別將至球迷狂喊MVP　高舉看板「謝謝隊長」

無緣生涯首救援　陳偉殷開季首戰表現不佳急退場

北海道直擊／真貨！王柏融展現價值登上日媒頭版　

北海道直擊／快看！監督隔空擊掌　王柏融笑開懷

讀者回應

﻿

最新新聞

1陽建福將滿40歲：球隊少投手很可憐

2王柏融2日作客樂天　將與宋家豪對決

3「鋸砲」戴維斯開季6打數0安

4日子決定了　陳江和引退賽420在天母

5猿首戰悍將　富邦伍鐸投1休4再上陣

熱門新聞

1林志傑拼老命轟27分逃過橫掃

2大王安打其次　監督滿意最後打席

3林志傑告別將近球迷高呼MVP

4陳偉殷開季首戰挨長打急退場

5真貨！王柏融展現價值登日媒頭版

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

潘威倫暌違1年半勝投　統一9比6退桃猿奪4連勝！

03_31 富邦vs兄弟 六局上，中繼遭遇保送安打亂流來襲，黃恩賜揮別勝投

03/31 Lamigo vs 統一 賽後，曾公曾文誠與曾智偵、曾翊誠相談棒球生涯的點點滴滴

索沙8局失2分好投　富邦7比3退兄弟本季首勝開張

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366