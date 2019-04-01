國民盜壘王透納單場雙響砲　再見轟氣走大都會避免橫掃

▲國民游擊手透納（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

國民1日出戰大都會，國民25歲隊史累積盜壘成功最多次的游擊手透納（Trea Turner）單場擊出雙響砲，更於9局下半擊出再見全壘打，他5打席敲出2支全壘打貢獻4分打點，國民終場以6比5氣走大都會，國民奪下開季首勝，也避免遭大都會3連戰橫掃命運。

透納去年跑出43次盜壘，國民4年生涯累積124次盜壘成國民隊史盜壘王，他今年前2戰擊出3支安打，此役他3局擊出3分打點全壘打，一棒逆轉大都會2分，他5局下靠野手選擇上一壘後再盜上二壘，並靠隊友打擊跑回本壘使國民領先3分。

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WALK. IT. OFF. @treavturner pic.twitter.com/0DW4jkPvsf — Nationals on MASN (@masnNationals) 2019年3月31日

▲透納再見全壘打

大都會於8局敲3安將再將分差追平，國民透納在9局一人時出局面對大都會左投威爾森（Justin Wilson），他在3壞球下將球掃出左外野看台上演再見全壘打，終場國民就以1分險勝大都會。

透納表示，「我們本場有點像自己挖坑後又自己跳了出來，最後贏球感覺很好，我不在意我們怎樣贏的，更在意我們贏球時的過程。」

▲國民游擊手透納擅長盜壘（圖／達志影像／美聯社）

透納2015年加入國民，透納以飛毛腿為優勢，打擊能力也不俗，他於第二年盜壘33次，擊出13次全壘打，該年於國聯新人王票選排名不敵道奇席格（Corey Seager ）飲恨新人王。

透納曾2017年對洛磯時上演完全打擊，單場貢獻7分打點，他也成為國民隊史第9位上演完全打擊的球員，透納上季擊出180支安打含19發全壘打，他今年3場比賽13打席擊出5安含2轟，繳出.385/.429/.923打擊三圍成績，擅長的盜壘至今3場已有4次。