延長合約當道資方佔上風　美媒：自由市場已死！

▲未來自由市場越來越少大咖球星。（圖／達志影像／美聯社）



體育中心／綜合報導

近年大聯盟球團經營方針改變，在豪華稅限制下，多數球隊不願在自由市場砸錢簽球員，導致自由市場寒冬，使得球員也開始擔心進入市場拿不到預期合約，寧願選擇與母隊提前簽下延長合約，隨著球星續約成為主流，也意味著未來自由市場大咖球員越來越少，《華爾街日報》先前就以「棒球自由球員制度已死」作為標題。

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紅襪1日與當家游擊手柏賈爾茲（Xander Bogaerts）簽下7年1.32億美元延長合約，附帶2022年球員選擇權，以及2026 年的球隊選擇權。根據美媒報導，這是2019年以來，大聯盟出現的第23張延長合約，為近5年新高，特別是合約長度、總額和平均年薪，也都寫下近18年歷史新高。

今年簽下延長合約有楚特（Mike Trout）、迪葛隆（Jacob deGrom）、薩爾（Chris Sale）、葛斯密特（Paul Goldschmidt）等中生代球星，還有史奈爾（Blake Snell）、席曼尼茲（Eloy Jimenez）這類的年輕好手，而老將韋蘭德（Justin Verlander）也簽下延長合約。

受到市場寒冬影響，球員寧願選擇簽下延長合約，放棄未來投入自由市場拚身價機會，也代表未來幾年自由球員市場「好貨」將越來越少，沒有這些大咖球星的自由市場，自然少了話題性，市場勢必變得更加冷清。

少了球星在自由市場流動，整個市場恐成一灘死水，對整體環境影響極大，也將讓勞資雙方更加不平衡，資方用更便宜的價碼取得球員掌控權，要如何改善現況，得看大聯盟新版勞資協議（CBA）官方和球員工會該怎麼協商。

▲紅襪與游擊手柏賈爾茲簽下延長合約。（圖／達志影像／美聯社）



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