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日職／王柏融敲首安5支1　火腿鏖戰12局和局

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第二戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿與歐力士開幕周第2戰，王柏融同樣排在第5棒，鎮守左外野，前三打席滾地球出局，第四打席首安出爐，火腿與歐力士激戰8局平手，歐力士9局上超前，取得4比2領先，9局下中田翔2分打點安打扳平，接著王柏融遭三振無緣當英雄，兩隊激戰到延長賽，王柏融11局退場休息，兩隊鏖戰12局4比4和局收場。

火腿先發金子弌大先發，面對前東家遭遇麻煩，保送福田周平後盜上二壘，梅內塞斯（Joey Meneses）適時安打送回1分，取得1比0領先。火腿1局下兩出局後，近藤健介掃出二壘安打，中田翔捕手飛球出局。小田裕也轟出左外野全壘打，歐力士再下一城。

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王柏融2局下擔任首名打者，面對歐力士先發投手東明大貴，王柏融放掉兩個變化球，2好球後破壞打成界外，敲出二壘滾地球出局。

火腿3局下進攻，兩出局後，近藤健介獲得保送，中田翔轟出左外野全壘打，一棒扳平為2比2平手，接著輪到王柏融的第二打席，他前兩球打成界外，纏鬥到2好3壞滿球數，敲出二壘滾地球。

金子弌大主投5局，用88球，被敲4支安打，包含1轟，奪3次三振，有3次四壞球保送，失2分，6局由秋吉諒接替無失分。6局下，比嘉幹貴接替東明大貴登板，三振中田翔。

輪到王柏融打擊，第三打席首球揮空，之後敲一壘滾地球出局，加上開幕戰前三打席3次滾地球，兩戰已經6次滾地球出局。

火腿7局下進攻，鶴岡慎也安打，中島卓也獲得保送，西川遥輝跑出內野安打形成滿壘，但近藤健介遭到三振留下殘壘，仍以2比2僵持不下。8局下中田翔面對歐力士後援投手澤田圭佑，敲一壘界外飛球。

王柏融這時上場進行第四打席，首球變化球沒揮棒，接著打成界外，2好球後，頻頻纏鬥打成界外，敲出右外野安打，日職生涯首安終於出爐，終結開季7支0低潮。

歐力士9局上小田裕也、麥雷諾（Chris Marrero）連線安打帶動下，代打的T-岡田獲得保送，福田周平敲出2分打點，幫助歐力士超前。歐力士終結者增井浩俊9局下登板，兩出局後横尾俊建敲安打，西川遥輝再敲安打形成一、三壘有跑者，近藤健介纏鬥第12球獲得保送，中田翔敲出2分打點安打追平比數為4比4，並盜二壘。

王柏融9局下在二、三壘有跑者，2好1壞時，遭到三振，火腿與歐力士進入延長賽。11局下王柏融退場，松本剛接替左外野守備，火腿12局下最後反攻，近藤健介安打後，中田翔遭到三振，但近藤健介盜壘失敗，松本剛首度上場打擊纏鬥14球敲出安打，大田泰示敲內野飛球，兩隊握手言和。

王柏融兩戰9打數1安打，有2K，打擊率0.111。

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第二戰,日本火腿鬥士,王柏融九下平手二三壘有人被三振。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融九下平手二三壘有人被三振。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 日職火腿王柏融
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